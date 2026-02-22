Burna noć u Eliti: Maja i Alibaba na vrućim stolicama, zbog karambola Terze i Bore Santane obezbeđenje preplavilo kuću! (VIDEO)

Saopšteno ko su ugroženi takmičari!

Voditeljka Ivana Šopić sinoć je ušla u Belu kuću, a kao i svake subote do sad održana je emisije "Nominacije". Takmičari su sinoć borali između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Veče je otvorila Aneli Ahmić koja se slomila govoreći o njenom bivšem partneru.

- Kako si lep večeras, kao nekad! On i ja smo ovde sve ispričali, neću puno dužiti. Sve što sam pričala ovde je živa istina. Ušla sam kao povređena žena. Nikad ne bih ušla da me svako jutro nije zvao iz Majamija kad je Stanija išla na jogu. Ja nikako nisam spavala zbog njihovih slika. On je mene u studiju omalovažavao kako bi se dodvorio njoj. Susrela sam se sa njim oči u oči, završili smo u izolaciji i spontano se nekako sve desilo - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi odgovorila na nominaciju Aneli Ahmić.

- Mislim da bi trebala da pustim glas, jer narod treba da nas sluša, a ne samo da nas gleda. Čekala je subotu, konkretizacije nigde, ne znam gde su joj sada nestale suze?! Malo patetike za sve iz publike. Verujem da bake koje gledaju, sažale se i kažu: "jadna, šta joj je ovaj monstrum uradio". Zarad para prodaju od najstarijeg do najmlađeg. Neko je, ne baš tako dobro posavetovao, recitaciju nije naučila. Ništa konkretno nisam čula, nije poentirala ako mene lično pitaš. Očekivala sam da bude iskrena, a ne da mi glumi ovde ucveljenu žrtvu, bolje da me mrze, a da mi se dive, nego da budem žrtva. Devojčica ima pet godina, njena majka je tri godine u rijalitiju - rekla je Maja.

Naredni je nominovao Marko Janjušević Janjuš, koji je sve zabavio pričama o Maji iz njihovog odnosa.

- Ja sam rekao i za Asmina da mi nije jasan u mnogo situacija. Tvoje agresivno ponašanje ne mogu da podržim, ali ti moraš da iskuliraš neke stvari jer imaš više iskustva od drugih. Uradila je sebe da izgleda dobro, ali je bolesna. Ona ne može biti srećna samo sa izgledom! Što sam ja prošao sa njom napolju nije niko. Zamisli scenu da napolju sedamo da se dogovrimo, da se ne blamiramo više. Kafić pun i ona mi krade telefon, izlazi na šine, trči putem i ja jurim za njom da joj uzmem telefon. Ona trči i govori: "Ubiće me, upomoć", a ljudi mašu iz autobusa. Zvala me u kafić i ja vidim čoveka sa drveta slučajno. Zvala novinare da je slikaju sa mnom - rekao je Janjuš.

Asmin je jedva dočekao nominaciju Filipa Đukića kako bi ga po ko zna koji put ponižavao da nije muškarac.

- Ne smatram da me ponižavaš za situacije u kojima sam ja kriv. U tim situacijama sam ponizio i sam sebe. Ne gledam te kao neprijatelja, ne plašim te se iako mislim da ti misliš da te se plašim. Mene boli uvo za 90% situacija ovde - rekao je Filip.

- Juče si se ponovo prepao Bebice. Aj završi nominaciju, znojim se. Ja ne podnosim p*čke - rekao je Asmin.

- Ovo deluje da je zbog Maje - rekla je Ivana.

Sledeći je nominovao Borislav Terzić Terza, koji je bio sirovo iskren prema Maji.

- Niko Maji nije rekao da je blam ove sezone zbog onoga što radi, bolje evo ja da ti kažem, pričali smo o tome u pušionici. Zbog svega što si uradila u ovoj sezoni, od Boginje, Dače i ovo ostalo. Pravila si sr*nja, to te je kroz rijaliti uzdiglo i spustilo, postala si prepoznatljiva. Izgradila si svoje ime ovde, izgledaš atraktivno i sve, to sebi ne smeš da dozvoliš u tri života. Da ti dozvoliš sebi da tako izgledaš, da pričaš da si zvezda, pa se tučeš na televiziji. Užasno, to je za svaku osudu! Nije mi drago što je došlo do toga, ali ono vaše druženje što sam ti rekao i provociranje, ja se nisam našao uvređenim, ali sam znao da peckate neke da ste najbolje drugarice, Mercedez i Budva, ispadale ste smešne. Sebe si negde u ovoj sezoni srozala tim ponašanjem, ti vrlo dobro zapažaš situacije i što si objektivna, volim što ne ližeš du*e drugim ljudima i što kažeš ono što misliš. Katastrofalno ti je ponašanje, pogotovo što Asminu izgovaraš one reči, da mu kažeš da je otac monstrum i da si ga branila kada si bila u svađi sa njim, pa se družiš sa Urošem, a znaš šta ti je sve izgovarao. Ne pljuje se u bunar iz kog si pila vodu - pričao je Terza.

Na red je došla Anita Stanojlović.

- Asminu sam zamerila kada je rekao da Luka treba da priča o Siti, a ne o drugim stvarima. Ja više sa Anđelom neću da se svađam, biram naš mir i naš odnos. On nema potrebe šta da se uvlači više u tu priču, to je njegov najružniji period. Trebaš da se boriš za svoje dete, da ga viđaš, ali ne da ga oduzimaš majci. Na tvojoj sam strani i tu te podržavam. Sa Majom nikad bolja komuniakcija za sve tri sezone. Na trenutke te gotivim, a ne trenutke ne. Ne osećam da se petljaš, to stvarno osećam. Ne bih napravila problem kad bi bile lisice za vas, jer ti verujem, ali mi ne bi bilo prijatno. Ti i ja da se pojavimo i sa šminkom i bez opet smo lepše od većine. Čuvam naravno tebe - rekla je Anita.

Tanja Boginja jedva je dočekala svojih pet minuta da kaže šta sve misli o Maji Marinković.

- Kada vidim da se svi vređaju i psuju i tuku, pa se druže...Što se tiče Maje Marinković, rijaliti zvezda kako ona kaže, poznata naša po rasturanju brakova, po udarcima, po ponižavanju drugih devojaka, neiskren prijatelj, ne znam kako te drugarice pozivaju na svadbu jer bi svakoj uzela muža. Sujetna, ljubomorna i iskompleksirana. Nesrećna si u dubini duše. Najlakše je skinuti se i dati onu stvar. Sve najgore mislim o ovoj osobi, unakazila mi je facu bez razloga. Odvratna si mi, mislim da se šlihtaš ljudima da te ne bi komentarisali. Mislim da nemaš lepo mišljenje o mnogima. Pokušala si sa mnom da spustiš loptu samo to kod mene ne prolazi. Imaju stvarno umišljene devojke sa nekim stavom, ali ti sve radiš na silu, to mi se ne sviđa. Tvoje svađe se svode na to da je neko debeo, prljav, masna kosa, mene ne može da iskompleksira operisana osoba. Ti si se cela operisala, a i dalje si nesrećna - rekla je Boginja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Daču Virijeviću.

- Maja je darežljiva i nema taj cicijašljuk u sebi. Mislim da nemaš lepo mišljenje o meni, ali nemaš ni hrabrosti da mi kažeš šta misliš. Ponizila si se sa Aneli, nisi sazrela. Nisi došla da grebeš ljude, a grebeš ljude sa kojima ne možeš verbalno da izađeš na kraj. Preko noći si se okrenula i htela si da napraviš da te Asmin i Aneli napadaju. Setimo se da je ona u početku branila Asmina od Aneli, pa je došla do toga da govori da je monstrum tata. Rekao sam da si blam jer si htela da napraviš taj efekat preko Asmina. Nije lepo da spominješ Staniju u odnosu sa njim. Kad je Maja uzimala čokladice ona Staniju nije spominjala. Čim joj ne odgovara odnos sa Asminom, ona spominje i pozdravlja Staniju. Asmin je meni pričao da će da navuče Maju i da je oduva kad mu se približi - rekao je Dačo.

Sledeća he nominovala Milena Kačavenda.

- Što se tiče ovo dvoje ljudi, kada čujem, povraća mi se. Terza je provukao, u smislu da je moj i tvoj odnos Majo klimav. Ja Maju volim na poseban način i to će tako biti. Kada si provukla za stolom, nisam se pronašla, vezano za odnos tebe i Aneli. Ja nisam ni Đedoviću zamerala, znaš da ne bih ni tebi, ja nemam taj problem sve dok se ne provlačim. I dalje mislim sve isto o tebi, da si posebna, svoja, jedinstvena, harizmatična, duhovita. Od go*ana se pita ne pravi, u neku mentolku možeš da uložiš i 100.000, pa ne valja ku*cu, ti si se skroz izgradila i mentalno i sve. Što se toga tiče ti si meni "high class", Boginju sam ti jedino zamerila, smatram da ti to nije trebalo, ali neću puno o tome da pričam...Dobro se zna da si osetljiva na oca i kraj priče, ali to ne mogu, to sam obrisala (Dača). Prvo i osnovno, stalno potenciraš da Taki da dođe ništa ne bi promenilo, ja ne mislim da je tebi bilo kakav uslov Taki niti bilo ko, po meni, vaš odnos se razvijao na pravi način, kao Lukin odnos sa Sandrom prošle godine. Rekla sam da neću da komentarišem odnos sa Filipom, jer je od spolja, ali isto tako mislim da ovde nešto postoji. Ja sam tebe dovoljno upoznala da znam da ne bi tek tako dala pristup da se tako neko s tobom šali, te peckalice, da ne postoji nešto. Ne kažem da je zaljubljenost, ali intimniji odnos postoji. On je tip muškaraca, to najviše mrzim, a to je da kada nešto uradi i kada je nemoćan, onda radi ovo sa MIljanom ili Sandrom, ja bih ga tukla da smo napolju. Dotaći ću se Stanije, pravila si ti razna sr*nja, nazivala si je drugaricom, ali ne mislim da to tebi treba da bude kamen spoticanja s obzirom na to da je ona njegova partnerka. Znam da kada su govorili da će te Aneli nadmudriti, ne može, ti si beogradsko dete. Ja sam bila neko ko je trpeo dve nedelje, jer ne želim da potrošim novac na tu mentolku od koje mi se se*e, jer sam ovde zbog dece, a ne zbog popularnosti. A na kraju balade, kada sam go*na pojela - rekla je Kačavenda.

Uroš Stanić bio je surovo iskren prema Maji.

- Maja je samu sebe srozala, reč joj više nema težinu. Ona je poklekla i prosula se onda sa Filipom, a Anitu je nazivala j*bačicom. Ovde je samo verbalan sukob odobren i ne možeš više da demonstriraš silu nad ljudima. Maja je licemerna u odnosima sa Asminom. Srozava ga za stolom, a van stola joj jako prija njegovo druženje. Maja ima korist neku od mene, ali i ja od nje - rekao je Uroš.

Naredni je reč dobio Bora Santana, koji je ušao u žestok konflikt s Terzom.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Cvijanović. ﻿﻿

- Maja i ja smo imale možda dve nesuglasice. Kad god je bilo teško okrenula sam te, plakala si mi dva sata. Ja te znam kao plemenitu i dobru osobu, zavolela sam te. Ja sam po ulasku rekla da ste blam i da ćete se posvađati, tako je i bilo. Ispostavilo se da su neke stvari dople na moje. Pokušavala sam da te usmerim akko treba, a kako ne. Znaš ko si i kolikovrediš. Najviše me boli kad kažeš da najviše voliš Anđela, a sa njim se napolju nisi družila, ali okej. Kad god hoću sa tobom da pričam ozbiljnije ti nećeš da pokrećeš temu. Malo se energija jeste ugasila, ali dobro. Ja ću poslati Asmina naravno - rekla je Jovana.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su učesnici večeras nominovali Asmina Durdžića za izbacivanje.

Nakon toga, Ivana je saopštila da su od strane Odabranih nominovani Anđelo Ranković i Nenad Macanović Bebica.

I za sam kraj, voditeljka je otkrila ko je od strane publike imao najmanju podršku ove nedelje, te je tako kao četvrti učesnik nominovan za izbacivanje.

- Milosava je prva ugrožena zajedno sa Ivanom Stajl, a zajedno sa njima u Murat...Milosava, možeš da sedneš, pozdravi Jocu odavde. Ove nedelje najmanji broj glasova, nažalost, pre otišla nego što je došla, Ivana Stajl. Hvala vam mnogo - saopštila je Ivana.

Autor: A. Nikolić