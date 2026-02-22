Šta Ena i Peja rade kad su kamere ugašene? Progovorili o svojoj vezi i putovanjima, par cveta u ljubavi! (VIDEO)

Ne kriju koliko su srećni u ljubavi!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa bivšim učesnicima osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, Enom Čolić i Jovanom Pejićem Pejom.

- Njihova predviđanja da sam ja baba, a on detence, predstavljeno kao da samnom neće dočekati 33. rođendan. Svako ko nema trunku sujete može da kaže da smo stvarno lep par - govorila je Ena na samom početku, a onda je Peja otkrio kako im je bilo na putovanju na Tajlandu.

- Kad je pozitivna energija sve je lepo, bio to Tajland ili Madrid. Napunili smo baterije, uživali, pobegli od sveta i prepustili se samo nama. Kad izađeš iz rijalitija budeš anksiozan, pa gledaš da pobegneš od priča i tema. Naslušao sam se problema i bilo mi je samo da uživam. Tamo nema naših ljudi i možemo da uživamo i da se zezamo - dodao je Peja.

- Ja nemam problem da se krećem, ali zbog njega. Ja sam osmislila svaki dan od jutra do mraka, jutros smo izašli i imamo plan i program da se ovde ne bismo bedačili - rekla je Ena.

- Kako sad izgleda vaš život van kamera? - pitao je Joca.

- Uživao sam na Tajlandu jer sam organizovao put, a ne ove dane trpeavice i šminka... Uživamo ovde, nije mi problem bilo gde da je odvezem, imamo obeveze i nećemo da sedimo po ceo dan kod kuće - dodao je Jovan.

Autor: A. Nikolić