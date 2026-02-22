AKTUELNO

Gastoz nakon raskida ne zna koliko je dosta: Za noć smuvao dve ribe, a bacio oko i na bivšu Mateje Matijevića! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pobednik "Elite 9" se ne zaustavlja nakon kraha ljubavi!

Nenad Marinković Gastoz uvek je važio za jednog od najvećih zavodnika na javnoj sceni, a nakon što je došlo do raskida sa Anđelom Đuričić ne zaustavlja se i jako često je uslikan i usnimljen sa nepoznatim ženama.

NISAM GA PREOTELA, PRETE MI SMRĆU ZBOG NJEGA! Nova Gastozova devojka prolazi kroz pakao: Priznala jezivu istinu

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TikTok Printscreen

Pobednik najgledanijeg rijalitija u regionu sinoć je imao nastup u jednom klubu u Splitu, a po svemu sudeći pored toga što je pravio sjajnu atmosferu imao je vremena i da se pozabavi sa atraktivnim devojkama.

Prvo oglašavanje Anđele Đuričić nakon raskida sa Gastozom! Otkrila planove za budućnost, pa potkačila bivšeg: To je jedan...

Na društvenim mrežama pojavile su se slike na kojima je on u strastvenom zanosu ne sa jednom damom, već sa dve, ali to nije sve.

Naime, Gastoz je na listu svojih pratilaca nadruštvenoj mreži Instagram dodao je bivšu devojku svog druga Mateje Matijevića. Poznati je da je Lana iz Hrvatske i da je Mateja bio sa njom u odnosu dok je boravio sa Gastozom u devetoj sezoni "Elite", a ostaje da saznamo da li ju je Marinković upoznao tokom nastupa u Splitu.

PAPARACO! Evo u kakvom izdanju smo uhvatili Gastoza i zgodnu pevačicu, za koju svi kažu da je njegova nova devojka: On se nikad luđe zabavlja u njenom

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#Andjela Djuričić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Gastoz

#Nenad Marinković Gastoz

