Gastoz nakon raskida ne zna koliko je dosta: Za noć smuvao dve ribe, a bacio oko i na bivšu Mateje Matijevića! (FOTO)

Pobednik "Elite 9" se ne zaustavlja nakon kraha ljubavi!

Nenad Marinković Gastoz uvek je važio za jednog od najvećih zavodnika na javnoj sceni, a nakon što je došlo do raskida sa Anđelom Đuričić ne zaustavlja se i jako često je uslikan i usnimljen sa nepoznatim ženama.

Pobednik najgledanijeg rijalitija u regionu sinoć je imao nastup u jednom klubu u Splitu, a po svemu sudeći pored toga što je pravio sjajnu atmosferu imao je vremena i da se pozabavi sa atraktivnim devojkama.

Na društvenim mrežama pojavile su se slike na kojima je on u strastvenom zanosu ne sa jednom damom, već sa dve, ali to nije sve.

Naime, Gastoz je na listu svojih pratilaca nadruštvenoj mreži Instagram dodao je bivšu devojku svog druga Mateje Matijevića. Poznati je da je Lana iz Hrvatske i da je Mateja bio sa njom u odnosu dok je boravio sa Gastozom u devetoj sezoni "Elite", a ostaje da saznamo da li ju je Marinković upoznao tokom nastupa u Splitu.

Autor: A. Nikolić