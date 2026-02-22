Ja to za brata nikad ne bih govorio: Peja žestoko o Mikijevom blaćenju Ene Čolić, ona nakon skandala dobila poruku od Vojaževog menadžera!

Evo kako Ena i Peja gledaju na prozivke koje Miki Dudić ima na račun Čolićeve!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa bivšim učesnicima osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, Enom Čolić i Jovanom Pejićem Pejom.

Njih dvoje su prokomentarisali Mikija Dudića i sve što je u "Eliti" pričao o njihovom odnosu, za koje ni najmanje nije imao lepe reči, jer misli da Ena nije pravi izbor za njegovog mlađeg brata.

- Svaka lepa i atraktivna devojke što i jesam je na takvom glasu da je bila sa ovim ili onim, a nije se pojavio neko da je potvrdio. To za Vojaževog menadžera je laž kao kuća, odmah mi je poslao poruku da sam njegog brat i da mu je drago zbog mene i Peje, a Miki je to već sutradan demantovao. Verovatno ima neke pojačane emocije unutra, pa impulsivno donosi odluke kako će da govori. Mislim da to neće ostati njegovo mišljenje jer će imati priliku da me upozna. Bilo mi je teško jer je on Jovanov brat i jer sedim sa njeogovm decom i predivna su mi. Mislim da ćemo jednog dana da budemo familija. Meni je bitno šta Jovan misli i da nema takvo mišljenje - govorila je Ena.

- Unutra je zatvoren prostor ne vide se i ne čuju neke stvari, a on je prošle godine gledao Enin i moj odnos i prema tome kroji sliku. GLupo je da kroji sliku prema nečemu što čujemo, a on Enu van kamera nije upoznao i mislim da će da promeni mišljenje o Eni. Miki je muzičar, radi non stop, mi smo jednom išli u selo i tek posle nam je javio da ulazi unutra, a ja to nisam ni znao. Ena i ja smo se tad mirili, krenuli da živimo zajendo i nije sve bilo kako treba i tek posle Mikijevog ulaska smo sedeli sa svojom majkom. Žao mi je što na Mikija utiču neki ljudi unutra, razumem ga, ali mi je teško jer ja to za brata ne bih govorio i za njegovu izabranicu. On je srčan i ne zna da se izbori. O kakvim Vojaževim menadžetima on priča? - pričao je Peja.

- Miki nije bio unutra, a mi jesmo i možemo bolje da ga razumemo. Praštaćemo jedno drugome zbog dobrih porodičnih odnosa - rekla je Ena.

- Što se tiče stana majka i zaradila i ona odlučuje. Ona može sve što ima da proda, ode na Tajland i ništa nam ne da. Ja bih voleo da moj brat ima isto koliko i ja, a što se tiče baš tog stana u Mirjevu ne verujem da će majka da se iseli da bismo mi ušli. Odluka je na njoj i nju treba pitati. Ena i ja smo obezbeđeni, ona nije sponzoruša koja traži da se meni pripisuju stanovi - nastavio je Jovan.

Autor: A. Nikolić