ENA I PEJA SE SELE NA TAJLAND: Doneli odluku da napuste Srbiju, Miki Dudić može da odahne zbog Zlatinog stana u Mirijevu (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa bivšim učesnicima osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, Enom Čolić i Jovanom Pejićem Pejom.

Ena je eksluzivno pred kamerama otkrila da sa Pejom planira da se preseli na Tajland na neko vreme, a da će nakon par meseci provedenih tamo videti gde će ih život dalje voditi.

- Ceo život sam u Zemunu, mnogo volim i on je na kraju došao. Rekao mi je: "Da li si normalna da plaćam kiriju, a imam stan?", ali smo se na kraju našli između da odemo malo da živimo na Tajlandu jer nam je stvarno bilo super. Nekih četiri ili pet meseci planiramo da budemo tamo, pa ćemo da vidimo - govorila je Ena.

- Neko tajno venčanje? - pitao je Joca.

- Baš sam video da Darko Filipović sad pravi svadbu na Tajlandu. Mi bismo voleli da uživamo, pa gde nas put nanese - rekao je Peja.

- Nismo nešto zagrizli za Mirjevo, malo je fleks. Ne bih toliko da idem preko mosta u drugi deo grada - dodala je Ena.

