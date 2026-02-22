Ena Čolić reže jezikom kao sabljom: Unakazila Luku i Anitu, ali i Alibabu! Evo šta posle svega kaže o Aneli Ahmić (VIDEO)

Surovo iskrena, kao i uvek!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa bivšim učesnicima osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, Enom Čolić i Jovanom Pejićem Pejom.

Oni su prokomentarisali neke od aktuelnih dešavanja iz Bele kuće, a prvo su se dotakli ljubavne veze Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

-Videla sam da Luka drži Aniti kurs kako da ima ponašnje Ene Čoli. Nikad neće prežaliti što mi je zabio nož u leđa, rekao je da je zbog nje (Aneli). On ima u svesti kome je okrenuo leđa, a ja sam mu stvarno bila drug. Nema protosta da budemo u dobrim odnosima. Oni su mi smešni, fejk su mi i previše malo vremena za takvu emociju. Imam i ja to da se zaljubim odmah ili nikad, ali sve to za tako malo vremenski period je usiljeno - rekla je Ena.

- Biljana kaže da Luka ima silne firme, a čuli smo da si ti rekla da je on bio kuvar na Zlatiboru -

- Nikad to ne bih rekla da nije pričao laži o meni. Demantuju ljudi, ode sve u utar, a antifanovi i dalje pišu neke stvari iako su ljudi rekli da nije istina. Zato mi je bitno samo što Jovan misli

- Asmin i Aneli?

- Prvo mi pada na pamet Aneli koja me je branila u pabu, dobila sam milion poruka sa tim snimkom. Meni se Asmin ne dopada uopšte. Muvanje Maje je bedno, baš se ponižava. Ja sam u početku imala drugačije mišljenje. Boginja mi je sad super, a na početku mi je bila prenaglašena. Od novih mi je samo Boginja zapala za oko. Aneli ako prema nekome ima emocije to je Janjuš. Ona sa Asminom tvrdi pazar i to je ženska sujeta da kaže da je nju najviše voleo, iako on kaže da je nikad nije voleo. Ja mislim da ona sa Janjušem ima emocije, a da se njemu ne dopada kakva je sad ona. Ne mislim da je ona loša koliko je glupa - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić