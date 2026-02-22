AKTUELNO

Domaći

Isplivala fotka Asmina Durdžića iz detinjstva: totalno neprepoznatljiv, a jedna stvar je ŠOKIRALA SVE (FOTO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Pink.rs ||

Na Fejsbuk profilu Mustafe Durdžića, oca aktuelnog učesnika rijalitija „Elita“ Asmina Durdžića, osvanula je fotografija koja je mnoge iznenadila.

U pitanju je Asmin iz detinjstva, a sudeći po komentarima ispod objave, brojni pratioci ga na prvi pogled ne bi ni prepoznali.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Na fotografiji se vidi dečak nežnih crta lica i kratke tamne kose, sa blagim osmehom, koji malo koga podseća na današnjeg Asmina kakvog publika prati na malim ekranima. Godine su učinile svoje, pa su mnogi konstatovali da se potpuno promenio i da je gotovo nemoguće povezati dečaka sa slike sa sadašnjim rijaliti učesnikom.

Foto: Facebook.com

Ipak, dok su jedni pokušavali da „pogode“ o kome je reč, drugi su primetili zanimljiv detalj – Asminova ćerka Nora, koju je dobio u braku sa Aneli Ahmić, izuzetno podseća na njega upravo iz tog perioda. Isti osmeh, sličan pogled i prepoznatljive crte lica mnoge su iznenadile, jer je sličnost neverovatna.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: N.B.

