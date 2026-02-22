Otkriveni nepoznati detalji iz života Mikija Dudića! Školovao se u Šapcu, a evo kako je gradio karijeru

Miki Dudić, sin Hasana Dudića i pevačice Zlate Petrović privlači ogromnu pažnju javnosti s obzirom da se trenutno nalazi u "Eliti 9", a sada je njegov otac Hasan otkrio o sinu, do sada nepoznate detalje javnosti.

Kako je Hasan istakao na samom početku, veoma je ponosan na svog sina Mikija Dudića, kao i na njegovo učešće u rijalitiju.

- Mogu reći da sam ponosan, on je mene oduševio. Pokazao je da je čovek na mestu! Ima ćerku 18. godina, sina fudbalera. Ja se ponosim na njih, a naravno i otac. Što se tiče mog Mikija, toliko sam čestitki dobio. Evo, u ovom tržnom centru, pozdravljaju me ljudi i govore: "Imate predivnog sina, mnogo je kulturan". On je upao tamo gde mu i nije mesto, on je odmalena svirao. Išao je u Osnovnu školu, bio je odličan, završio je nižu muzičku u Šapcu, pa je prešao u Beograd i završio srednju školu. On voli da se druži, ali ne zna da psuje, on je na mog pokojnog oca povukao - rekao je Hasan, a onda je dodao:

On se tamo suzdržava, takav je, vidim da mu je teško. Izdržaće, ovo je jedna škola za njega umesto vojske, da očvrsne. Verujem da će krenuti da radi ono što najbolje radi, a to je da svira i komponuje. On je svirao meni i mojim kolegama, mnogim pevačima je svirao na veoma popularnim pesmama. Molim Boga dragog da sve prođe u najboljem redu. Ja se sekiram svaki dan kao i svaki roditelj, popijem tabletu da me malo smiri, ali će biti sve okej.

Autor: Nikola Žugić