AKTUELNO

Domaći

Otkriveni nepoznati detalji iz života Mikija Dudića! Školovao se u Šapcu, a evo kako je gradio karijeru

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Miki Dudić, sin Hasana Dudića i pevačice Zlate Petrović privlači ogromnu pažnju javnosti s obzirom da se trenutno nalazi u "Eliti 9", a sada je njegov otac Hasan otkrio o sinu, do sada nepoznate detalje javnosti.

Kako je Hasan istakao na samom početku, veoma je ponosan na svog sina Mikija Dudića, kao i na njegovo učešće u rijalitiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu reći da sam ponosan, on je mene oduševio. Pokazao je da je čovek na mestu! Ima ćerku 18. godina, sina fudbalera. Ja se ponosim na njih, a naravno i otac. Što se tiče mog Mikija, toliko sam čestitki dobio. Evo, u ovom tržnom centru, pozdravljaju me ljudi i govore: "Imate predivnog sina, mnogo je kulturan". On je upao tamo gde mu i nije mesto, on je odmalena svirao. Išao je u Osnovnu školu, bio je odličan, završio je nižu muzičku u Šapcu, pa je prešao u Beograd i završio srednju školu. On voli da se druži, ali ne zna da psuje, on je na mog pokojnog oca povukao - rekao je Hasan, a onda je dodao:

On se tamo suzdržava, takav je, vidim da mu je teško. Izdržaće, ovo je jedna škola za njega umesto vojske, da očvrsne. Verujem da će krenuti da radi ono što najbolje radi, a to je da svira i komponuje. On je svirao meni i mojim kolegama, mnogim pevačima je svirao na veoma popularnim pesmama. Molim Boga dragog da sve prođe u najboljem redu. Ja se sekiram svaki dan kao i svaki roditelj, popijem tabletu da me malo smiri, ali će biti sve okej.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

SRCE MI SE CEPA ZBOG UNUKA! Hasan Dudić otkrio razlog Mikijevog ulaska u Elitu 9 i u kakvom je odnosu sa Zlatom i Pejom, pa šokirao: Mogao sam da pogi

Domaći

Kačavenda nova snajka Zlate Petrović?! Pevačica iskreno o flertu Mikija i Milene, a evo šta kaže o sinovljevoj svađi sa Zoricom Marković

Domaći

Ona je moja snajka: Miki Dudić otkrio kako gleda na Pejino učešće u Eliti, otkrio šta misli o Eni, pa pomenuo Jovanovu bivšu devojku (VIDEO)

Domaći

Miki Dudić stigao u karantin: Progovorio o Eni i Peji, potkačio Maju Marinković i otkrio sve o problemu s kockom! (VIDEO)

Domaći

Evo da li Miki smatra da je Ena ZLO ZLA: Otkrio da podržava svoju majku Zlatu u svemu, pa priznao da je dao vetar u leđa Peji za Elitu (VIDEO)

Domaći

Nismo imali nameru da budemo zajedno, DOPALA MI SE: Miki Dudić za Pink.rs progovorio o veridbi sa Zvezdom Granda, otkrio kako su je prihvatili Zlata i