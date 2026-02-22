Asminova podška ne miruje: Udarili na Maju Marinković, podsetili je na njenu prošlost, pa je uporedili sa LEMUROM! (FOTO)

Asminova podrška ne prestaje da urniše Maju!

Aktelni učesnici Elite 9 Maja Marinković i Asmin Durdžić nedavno su ušli u žestu raspravu. Maja je tom prilikom izrekla Asminu da je "otac monstrum", što je njega povredilo, te je odlučio da prekine prijateljstvo sa njom, u koju je inače bio i zaljubljen.

Iz tog razloga Asminova podrška počela je da kači Majine "rane radove" iz prošlosti na njegov Instagram profil, i da joj se tako na neki način svete zbog njenih reči.

Međutim, njegova podrška ni danas ne miruje. Oni sve u šesnaest nastavljaju sa prozivanjem Maje. Poseban utisak ostavila je fotografija na kojoj su napravili kolaž Maje, pre plastičnih operacija i Lemura, te su pozvali ljude da pronađu razliku.

Inače, ona je poslednjih dana, takođe u žestokom ratu sa Aneli Ahmić, Asminovom bivšom verenicom baš zbog lemura i Filipa Cara.

Ostaje da se vidi da li će se sukob dodatno rasplamsati ili će doći do smirivanja tenzija između njih dvoje.

Autor: A.Anđić