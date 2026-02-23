Elitni vremeplov! U srednjoj školi nizala samo uspehe, a onda u rijalitiju PREOKRENULA svoj život: Ovakvu Saru Stojanović ne poznajete! (FOTO)

Šok!

Učesnica aktuelne sezone Elite 9, Sara Stojanović danas je jedna od najkomentarisanijih takmičarki, ali njen život pre kamera bio je potpuno drugačiji.

Sara je odrasla na Dorćolu. Dugi niz godina bila je član UMS-a – škole za talente, što je bila njena velika ljubav i prostor u kojem je razvijala svoje veštine.

Kao članica Dostignuća mladih u Srbiji osvojila je prvo mesto na srednjoškolskom takmičenju u preduzetničkim veštinama „Poslovni izazov“, čime se plasirala na regionalni nivo takmičenja -Poslovni izazov Zapadnog Balkana. Dobila je zahvalnicu Narodna skupština Republike Srbije povodom učešća u organizaciji 141. skupštine Interparlamentarne unije u Beogradu.

Pink.rs došao je u posed jedne Sarine fotografije iz mlađih dana, mlalo ko je tada mogao da pretpostavi da će završiti u rijalitiju.

Ulaskom u Elitu 9, javnost je upoznala potpuno drugačiju Saru. Umesto poslovnih planova i takmičenja, u fokus su došli njen temperament i buran emotivni život.

Najpre je započela vezu sa Ivan Marinković, koju njena porodica nije podržavagla. Ta romansa izazvala je brojne komentare, ali pravi emotivni brodolom usledio je u odnosu sa Saletom Luksom, koji je, kako su gledaoci mogli da vide, često javno ponižavao Saru.

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

Tokom boravka u rijalitiju isplivale su i priče o navodnim aferama sa drugim učesnicima, što je dodatno učvrstilo njen imidž devojke koja „skače s cveta na cvet“.

Kada se sabere sve ostaje pitanje - da li će Sara uspeti da se uzdigne iznad svih ljubavnih brodoloma i pokaže lice prave, abiciozne devojke kakva je nekad ih bila.

Autor: A.Anđić