U kostimu STIČA došao da zauzme Anelinu stranu! Bivši učesnik Elite ne prestaje da provocira Asmina: Bacao je pare na Staniju, a ne tamo gde treba! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su bivšeg učesnika Elite 8, Đoleta Kralja.

Dole je došao prerušen u stiča, te je tom prilikom odmah prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, kao i njihove sukobe zbog ćerke Nore.

- Nora bi trebala da dođe u Rajski vrt kod oca i majke. Ja znam da bi Aneli to mnogo značilo, trebala bi da vidi svoju ćerku. Ja smatram da Grofica i njena tetka ne daju da gleda te stvari, već joj se prikazuje samo ono što je lepo. Ja smatram da Asmin koristi to da bi se istakao i da bi imao hejtere, njega to pali. Asmin očigledno misli na rijaliti od samog početka, upetljao je i dete i sve. Bože moj, videćemo! Ja sam na Anelinoj strani, ali sam i realan. Ona zarađuje ovde za Noru, a on je bacao pare tamo gde ne treba, nije davao ćerki. Stanija izvini!

Prokomentarisao je i Asminovu borbu za starateljstvom.

- Dete neće viđati, sem Aneli. Možda će je videti malo na kameru i to je sve - rekao je Đole.

Autor: A.Anđić