Sujetna je, naučila je pet rečenica koje vrti u krug: Aneli žestoko oplela po Maji, pa zaplakala zbog odnosa sa Asminom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija ovonedeljnog zadatka "ljubavne lisice", voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić u Šiša baru.

- Primećujem da je raspoloženje na nivou. Ko ti mami osmeh ovih dana u Eliti - pitao je Darko.

- Znaš šta, najbolje mi je kada sam sama. Ne mami mi niko osmeh, nego imam kada mi je teško i loše, imam to u glavi da budem s bubicama, pa se naglo to promeni. Ništa nije vredno da se sekiram - rekla je Aneli.

- Koliko se drugačije osećaš otkako si se oslobodila još jednog lažnog prijateljstva - pitao je Darko.

- Odlično, iskreno lagala bih kada bih rekla da mi je žao. Nije mi žao uopšte. Maja je jedan folirant, jedna glumica, sujetna i ljubomorna osoba. Meni te lažne drugarice ne trebaju. Ti ljudi koji nju gotive i mene gotive, ja sam luckasta, zabavljam se, dok je ona osoba koja čim vidi da nema svu moguću pažnju, pokupi se i ode sa žurke. Ja sam primetila sa Filipom kada sam pevala, ona se odmah pokupila. Sedela je nervozna, pa je otišla da zapeva Stanijinu pesmu. Ja sam učesnik za sebe, svi smo negde tu u nekim situacijama. Neću ja da strepim da li mogu sutra da zagrlim Janjuša, plešem s Filipom, ma radim ono što mi se radi, ko si ti meni u životu?! Ja vidim promenu, a čim vidim promenu ja se lagano distanciram. Ja ne glumim, nego saspim sve u lice - rekla je Ahmićeva.

- Koja je tu koju čekala - pitao je Darko.

- Ne znam koja je čekala, ja sam posmatrala. Kada sam videla greške, ja sam došla i rekla ih. Neke situacije koje meni nisu normalne, ja kažem. Meni nije smetalo da ona provodi vreme s Asminom, ja sam joj tako i rekla, stvarno mi nije smetalo...Gde god ja, ona ide tu, pokazuje tu neku sujetu, na žurkama sam to propratila, baš je naglašeno. Ignorisala me je celu žurku jer sam sedela pored Filipa, Teodore i Anđela. Kada sam došla ujutru do Anđela, videla sam na krevetu kako leži sa Janjušem i Urošem. Nisam to lično shvatila, videla sam kako želi da isprovocira i Asmina - rekla je Aneli.

- Ti si na nominacijama istakla da je fan nadmašio učitelja ili profesora - rekao je Darko.

- Tako je, smatram da sam je nadmašila. Ona je naučila nekoliko rečenica koje samo ponavlja...Milena Kačavenda je samo plela po Maji, podržavala je Filipa i Boginju...Svako ko joj je nešto rekao i pevačica i Milena, ona ćuti, samo ima reakciju na mene, samo sam joj ja rak rana onda u kući - rekla je Aneli.

- U više navrata je loše govorila o tvom majčinstvu, rekla je da si prodala svoje dete, a ti si rekla da ona ne može da priča o tome jer je nju majka ostavila - rekao je Darko.

- To sam čula, tako je. Ne može ona meni da udara na majčinstvo, ja sam tu, ja ostavljam sve svom detetu. Ja nisam neka osoba koja voli da se razbacuje parama, više sam osoba koja voli da štedi pare i koja razmišlja o sutra. Ja još nisam potrošila novac od prve sezone, nisam raskalašna, ali volim da živim lepo... - rekla je Aneli.

- Kakva je situacija između tebe i Asmina - pitao je Darko.

- Jeste tužna slika i krivo mi je zbog toga što je sve to tako. Ovde se to ne može promeniti. Pre neko jutro sam pričala u pabu sa Mićom i to sam mu rekla...Ljudi ovi ovde ne daju da se to promeni, znaš, digne se Milena Kačavenda i kaže: "Šta imaš sa ovom kur*etinom da pričaš?"...Na mene ne mogu da utiču, oguglala sam, treću godinu sam ovde, ali na Asmina mogu da utiču, on je lako manipulativan, rekla sam, mi možemo samo preko suda ili da se vremenom spusti ta lopta, ali napolju, ovde se to ne može desiti nikada. Ja ću uvek imati strah da će da upali telefon da će me snimati, možda će i on imati strah, ali ja nikada to ne bih uradila na račun svog deteta - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić