Nisam prenosila kofere po magistralama kao ona: Maja uzvratila Aneli duplom merom, pa progovorila o odnosu sa Asminom (VIDEO)

Reže poput britke sablje!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića, zajedno i sa Markom Janjuševićem Janjušem, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Majom o svim aktuelnim temama.

- Aneli je primetila da si pokazala sujetu i ljubomoru, kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Da, ona jeste moj fan, opet i ova igračka...Kada mi je dala onaj šejker koji sam joj ja poklonila, ne bih ja nju svrstala u beton ligu jer se ona i Asmin hvale prvom temom. Ako je za ponos prodati porodicu, sestru, majku, muža, partnera i, nažalost, dete, onda im svaka čast! Ona je pokazala svoju nemoć kada je glumila žrtvu nakon našeg fizičkog kontakta...Ne žalim je nijednog trenutka, došla je maca na vratanca - rekla je Maja.

- Ona je rekla da nemaš prava da pričaš o majčinstvu, jer je tebe ostavila majka. Kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Ja bih se osvrnula na nešto što je možda promaklo, a to je kada je rekla da ja nikada neću biti majka jer nema ko da mi napravi dete. Ja nisam neko ko ide putem i pravi decu, ja nisam reklama za antibebi pilule, kao ona. Ona je sa Lukom pravila dete svaki dan, sa Janjušem je abortirala. Biću najbolja majka na svetu kada budem bila majka. Njena i Asminova devojčica ima pet godina, ona je tri godine u rijalitiju, čuli smo i od njenog verenika Luke šta je radila i koristila, tako da je ona poslednja koja može da govori o tim stvarima. Moja majka je jedna dama, jedna gospođa, koja se nikada javno nije eksponirala, moj otac je zaštitnik ceo život. Ja nikada nisam išla na kartu žrtve, ja jesam odrasla bez majke, ali nikada neću reći nijednu ružnu reč za nju...Ne boli me jer sam svesna ko je moja porodica, ja je nikada nisam prodala, porodica je svetinja! Ako ne poštuješ svoju porodicu, ne možeš nikoga da poštuješ. Ja nikada nisam bila ku*va, materijalista, sponzoruša! Nisam prenosila po magistralama i državama kofere i radila neke ilegalne radnje, nisam nameštala ubistva, po njihovim rečima, već sam godinama zarađivala za sebe i tu mi je otac koji mi je pomagao. Od njih možemo da čujemo da joj je sestra majka monstrum, što je Nerio rekao, ona koja pljuje svog bivšeg muža, čuli smo od drugih da su vračare - rekla je Maja.

- Kakav je sad tvoj odnos i relacija sa Asminom?! Sevalo je sinoć sve, prepirali ste se - pitao je Darko.

- Nikakav, niti će do kraja biti bilo kakav odnos. Izvinila sam se jer sam rekla da je tata monstrum, to mi je izletelo, sve ostalo što sam rekla, to mislim. Mislim da me je lažno branio, jer prosto mi je sve svaki put prebacio. Ko sam ja Asminu u životu ili Asmin meni?! Niko. Asmin sa mnom niti je bio, niti će za tri života biti. Ili se plašim Stanije ili osude, zamisli da se ja plašim osude koju sam kuću ovde prevrtala naopačke?! Taki nije podržavao moj i Janjušev odnos, ja sam iznajmila stan nije me niko intresovao, jer sam volela. Asmin mi se ne sviđa, čovek nije moj tip. On i Aneli su fanatici rijalitija, ja neću da pravim od nebitnih bitne - rekla je Marinkovićeva.

Autor: Nikola Žugić