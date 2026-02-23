Obrnuo palačinku! Luka shvata da greši zbog popuštanja Aniti, pa se osvrnuo na Aneli: Ne znam s kim sam živeo (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga haosa Anite Stanojlović i Luke Vujovića, voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Vujovićem u Šiša baru.

- Učesnici su uvereni u to da si postao teška papuča i da si jedva čekao taj zadatak - pitao je Darko.

- Nisam jedva čekao, jedina sam osoba koja je odbila zadatak. Ne kajem se, ali smo došli ovde da ispoštujemo sebe i da zaradimo pare i ostalo - rekao je Luka.

- Ti govoriš da ti je sin najpreči i ostalo, mnogi se pitaju da li je realno da si ti pokazao da ti je preča Anita od sina - pitao je Darko.

- Ja sam došao da zaradim za sebe i svoje dete, nije garancija da ćemo biti zajedno, ali ovim pokazujem...Ona treba da bude srećna ako ja pokažem da hoću da se vratim bivšoj, jer šta će joj takav muškarac?! Ja tako razmišljam...Nisam neko ko ima autoritet da ako joj kažem da se smiri, da treba iste sekunde da se smiri. Ja krenem ka Odabranima, ona se zaleće na mene, onda ja popustim, a to ne treba tako. Ja sve gledam da neću da pređe neku granicu da ja nju izvređam ili ona mene, gledam da je najbolje da ja popustim. Ja sam uvek opravdavao, ali sa ovim svim što je priloženo, trenutno, ja više popuštam i izlazim u susret - rekao je Luka, a onda se osvrnuo na Aneli Ahmić:

- Ja sam samo rekao u svađi ili u raspravi, rekao sam: "Kako u Narod pita nisi imala nervni slom", nije plakala niti išta, a isto joj je govorila i tamo i ovde, pa zove Asmin, ona se smeje i meni piše na pauzi: "Ne zanima me ovo". Aneli Ahmić je drugačija ovde i u spoljnom svetu...Obe su se ogrešile jedna o drugu, ja sam ti rekao i prošli put da su blam. Skoči na Maju zbog Janjuša, a nije skočila što se peckala sa Asminom?! Ja njoj ne verujem ništa, ona da ustane i da kaže da sam najbolji i da sam najgori - dodao je on.

- Znaš li ti s kim si živeo - pitao je Darko.

- Na kraju svega, ne. Ti mene da pitaš, ja ne znam da li joj se neko sviđa?! Kako da znam kada je rekla da joj je najveći neprijatelj Asmin, a onda su joj se vratile emocije - rekao je Vujović.

- Da li je slala drugaricu da krade u Zari jer je imala popust - pitao je Darko.

- Nije slala. Ja sam spomenuo kada je bila priča da sam ja krao iz magacina...Ako je bitno, to što sam rekao, stojim iza toga - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić