NE ŽELIM DA SE PONIŽAVAM: Boginja donela odluku da DIGNE RUKE od Filipa, uvidela njegove emocije prema Teodori, smatra da su PROCVETALI jedno pored drugog! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Tanja Stijelja Boginja, koja je prokomentarisala najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Top sam, malo umorno, ali dobro. Nije mi svejedno zbog Teodore i Filipa, ali dobro - odgovorila je Boginja.

- Je l' ti krivo jer ne provodiš vreme sa njim? - upitao je Darko.

- Jeste. Glupo mi je da sedim sa njima u Pabu, imamo neko isto društvo, ali ne želim da provodim vreme pored njih dvoje - rekla je Boginja.

- Da li će se nešto promeniti u vašem odnosu kad se odvežu? - upitao je Darko.

- Da. Nema više ljubljenja i takve bliskosti. Ne želim da se ponižavam. Krenula sam da preispitujem njegovo ponašanje kada su učesnici rekli da vide emocije između Teodore i njega. On je sad srećan, smeje se, vidi se to na njemu. Vidi se da ga ona ''radi'' - istakla je Boginja.

- Da li misliš da Filip i Boginja namerno kukaju zbog lisica, a zapravo im sve ovo prija? - upitao je Darko.

- Da, upravo tako. Oni se ponašaju bolje, nego ostali parovi koji su vezani. Deluje kao da ovo s lakoćom prihvataju. Oni lažu sami sebe. Videla sam da ona komunicira sa Filipom dok je Bebica u izolaciji - kazala je Boginja.

- Da li si sa njim emotivno raskrstila? - upitao je Darko.

- Neću se ljubiti i ponižavati, videla sam neke stvari. Kao druga želim da ga zadržim - kazala je Boginja.

- Šta misliš o nominacijama? - upitao je Darko.

- Znam mišljenje ljudi o Maji, mahom su sa njom spuštali loptu, a Asmina su pljuvali. Jedino sam joj ja iskreno rekla šta mislim o njoj - rekla je Boginja.

- Da li misliš da je Kačavenda suzdržana pri komentarisanju Maje? - upitao je Darko.

- Da. Videla sam da prevrće očima dok Maja priča, a onda za crnim stolom kaže da je gotivi - rekla je Boginja.

- Kako gledaš na pucanje prijateljstva Maje i Aneli? - upitao je Darko.

- Nije to iskreno prijateljstvo bilo nikada. Očekivano je da se to desi. Obe su krive, jer su bile neiskrene. Međutim, učesnici pričaju da će se možda pomiriti - rekla je Boginja.

Autor: S.Z.