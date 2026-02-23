Miki progovorio o odnosu sa Kačavendom, pa ponovo potkačio Enu Čolić: Njegova bivša je bila VASPITANIJA, više mi ide uz njega (VIDEO)

Ena Čolić će pozeleneti od muke!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Mikija Dudića i Milene Kačavende, voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Mikijem.

- Kako vam je (Milena i on)? Šta je problem - pitao je Darko.

- Nije stvarno lako, ovo je neko novo iskustvo za mene. Iz fotelje je delovalo zanimljivo za posmatrača, ali je za učesnika jako teško podneti to i izneti. 24 sata biti za nekoga vezan, bukvalno ne možeš da se slobodno ponašaš i zahrčeš, nije lagano nimalo...Iskreno, taj neki neizdrž, došlo je do žučnih svađa, nisam ponosan na sebe što sam popustio sa živcima, ali mi je posle toga laknulo - rekao je Miki.

- Nisi za ovo kabadahijsko, kao Ena Čolić i to - našalio se Darko.

- Ne, naravno, pogotovo kada je žensko. Ja sam se odmah prešaltao u glavi da sam prihvatio da njene obaveze budu na prvom mestu da bi taj zadatak bio odrađen. Ne svojom voljom sam pristao na njene dnevne obaveze - rekao je Dudić.

- Je l' te je razočarala Milena kao čovek?! - pitao je Darko.

- Nisam rekao da ću da joj zamerim napolju, ja nemam tu notu mržnje, taman posla. Nije mi direktno psovala majku, ali nije bilo potrebe za tim. Na njeno ponašanje sam odgovorio, ali ja generalno teško podnosim da je neko autoritativan prema meni, iza sebe imam muzičku karijeru od 25 godina. Previše je preka žena i kao osoba, nekada nepotrebno, smeta joj sve i ne želim da ulazim u žučnije rasprave - rekao je Miki.

- Da li si primetio da Janjuš gori od ljubomore zbog vas dvoje - pitao je Darko.

- Janjuš je veoma iskusan u ovome, veoma je duhovit, prekaljen je u ovome. On je jako duhovit i mislim da to nije vrsta ljubomore, on je čak rekao iskreno da je preterala, što se slažem, ali ona možda toga nije svesna, ako je svesna, onda je bezobrazna. Mislim da ne gaji neke ljubavne emocije, da sa njom planira neku vezu, ali nije ona žena sa kojom može neko da se zaj*bava - rekao je Dudić.

- Koliko ovih dana razmišljaš o Eni i Peji - pitao je Darko.

- Svaki dan, pomislim na njih, na majku Zlatu, na oca Hasana, na Zorana Peju kako su to doživeli, prihvatili...Mislim da mi svi zameraju pomalo što sam ovako postupio ishitreno, što sam rekao dubinski šta mislim i šta bi mu rekao onako u lice. Dobro, opet, oni su iskusniji od mene i pametniji, pa mi je tu neko olakšanje, jer mogu da se oslonim na njihovo mišljenje. Neka im je sa srećom, ja želim da moj brat bude srećan i da to bude uspešno i da ta sreća malo duže potraje. Taman posla da imam nešto lično protiv nje, samo to što se dešavalo u prošlosti...Šta znači bolje?! Uklapala mi se ta njegova bivša uz njegovu ličnosti, karakter, nije ga dovodila u razne faze, vaspitanija je. Primetio sam da Ena i moj brat su po završetku serijala osam mnogo skladniji nego što je to bilo u toku takmičenja, ovde unutra - rekao je Miki.

- Je l' misliš da ona ima to u sebe i da kada je u tom periodu dozvolila sebi da tako nešto kaže i izgovori, da vrlo lako može da dođe trenutak da ona to opet uradi - pitao je Darko.

- Možemo da se pokajemo i izvinimo, kao kada kucamo eksere u dasku, izvučemo mi ekser, ali ostaje rupa u daski. Te uvrede su bile jako štetne po njegove živce, plašim se da može da eskalira u mnogo gore stvari. On će još više da se veže...On ima tu veliku dozu odgovornosti, ona ima sina iz prvog braka, dečak je tinejdžer. Čuo sam da je fino vaspitan, dete je kao lutka, hvala Bogu, ali mora da bude Jovan svestan da je to velika odgovornost - rekao je Miki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić