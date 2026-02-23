Sujetan je, zao, MRZIM GA: Dragana žestoko napljuvala Boru Santanu, nahvalila Anitin izgled, pa priznala: Draže mi je da budem mutava tetka, nego blam! (VIDEO)

Žestoko, kao nikada do sada!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan haos Jovane Tomić Matore i Marka Janjuševića Janjuša, voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Draganom Stojančević o ovome, ali i o mnogim aktuelnim temama.

- Dragana, kakva je sada situacija između tebe, Matore i Bore - pitao je Darko.

- Ne komuniciramo, primetila sam da Bora hoće da se obrati Jovani. Kaže da hoće da nam isplati pare na ruke, ali nisu pare u pitanju, nego naša čast i obraz. Sigurno će ga tužiti, ja neću da neko sluša od mojih da sam ja u sekti, mnogo ružnih reči je rekao za njenu pokojnu majku, mene, Jovaninu porodicu. Jako je sujetan, zao, nisam videla goru osobu od njega, tačnije jesam prošle sezone, ali u ovoj jeste. Mogu da kažem da njega mrzim, ne mogu očima da ga gledam - rekla je Dragana.

- On upućuje da najveći problem ima tvoja porodica i da je Matora unesrećila još jednu porodicu, da si ih zavila u crno i ne znam ti ni ja šta - rekao je Darko.

- Hvala Bogu moju porodicu niko nije zavio u crno, svi su živi i zdravi, ne slažu se sa izborom, ali me se nije odrekla. On treba da se zapita koga je on unesrećio i zavio u crno, jer mislim da je on bio veći krivac za razvod, a ne Milica. Čula sam da je varao, pa devojka nije htela da trpi neke stvari rekla je Dragana.

- A kada pričamo o Janjušu - pitao je Darko.

- Imali su taj sukob, pokajala se zbog onoga što je rekla, pa u njemu postoji netrpeljivost zbog Jovane i te izjave...Ja ovde imam svoje društvo, s kim sam opuštena zezam se, pričamo. Koga sam prihvatila, s njim imam normalnu komunikaciju. Meni je draže da budem ćutljiva nego da se blamiram. Draže mi je da budem mutava tetka, nego blam - rekla je ona.

- Kako komentarišeš dešavanja u vezi Anite i Luke, koliko je ona pokazala nepoverenje, a on da je papuča, kao što su ga nazvali gledaoci - pitao je Darko.

- Isti je kao u prethodnoj vezi, ali samim tim što mu je udarila šamar, to nije poštovanje. Verujem da se ona zaljubila u njega, brzo se veže za osobu. Stvarno je lepa devojka, ne mogu da kažem da je ružna, samo je baš nesigurna u sebe. On nema stav kada kaže nešto, sa Aneli je loše prošao, pa opet ponavlja nešto, ne pokazuje tu muškost - rekla je Dragana.

- Kada pričamo o prekidu druženja Maje i Aneli, kako ti to izgleda - pitao je Darko.

- Između njih vlada sujeta, ljubomora, tu su Asmin i Filip, oni gledaju kada će koja da ustane. Čim se završi tema one se presvlače u trenerke, ovako su u haljinama. Asmin je bio sa Aneli, Maja je povezana sa njim, Filip je bio sa Majom, pa ono...Bile su bliže jer: "prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže" - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić