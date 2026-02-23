Crvenkapa večeras izgubila od vukova! Ivana Stajl napušta Elitu 9 (VIDEO)

Za nju je učešće u Eliti završeno!

Voditelj Darko Tanasijević je, nakon odgledanog priloga u kom su prikazani profili nominovanih takmičara, otišao po iste u izolaciju kako bi zajedno sa njima otišao u diskoteku.

Ovom prilikom, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa koju im je pripremio za večerašnje izbacivanje, uz to da onaj koji pobedi u istoj, njemu se dupliraju glasovi publike.

Naime, u večerašnjoj igrici, nominovani takmičari morali su sa lopticom u kašiki da stignu od tačke "A" do tačke "B", ali s tim da ne sme da im loptica ispadne. U ovoj igri, pobedio je Asmin, te će se tako njemu duplirati glasovi.

- Eh, vreme je da saopštimo kako stoje stvari. Nominovani su Asmin, Anđelo, Bebica i Ivana Stajl i vreme je da se pozdravimo sa Ivanom - saopštio je Darko.

Autor: Nikola Žugić