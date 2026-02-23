AKTUELNO

Domaći

Crvenkapa večeras izgubila od vukova! Ivana Stajl napušta Elitu 9 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Za nju je učešće u Eliti završeno!

Voditelj Darko Tanasijević je, nakon odgledanog priloga u kom su prikazani profili nominovanih takmičara, otišao po iste u izolaciju kako bi zajedno sa njima otišao u diskoteku.

Ovom prilikom, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa koju im je pripremio za večerašnje izbacivanje, uz to da onaj koji pobedi u istoj, njemu se dupliraju glasovi publike.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, u večerašnjoj igrici, nominovani takmičari morali su sa lopticom u kašiki da stignu od tačke "A" do tačke "B", ali s tim da ne sme da im loptica ispadne. U ovoj igri, pobedio je Asmin, te će se tako njemu duplirati glasovi.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

- Eh, vreme je da saopštimo kako stoje stvari. Nominovani su Asmin, Anđelo, Bebica i Ivana Stajl i vreme je da se pozdravimo sa Ivanom - saopštio je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Sumirao utiske: Petar Ilić progovorio o žestokom sukobu sa Jelenom nakon ispadanja, pa imenovao novog vođu! (VIDEO)

Domaći

Publika je donela odluku: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Farma

Aleksandra i Marko u duelu! Evo ko je zauvek napustio imanje Farme 8: Procenti će šokirati sve (VIDEO)

Pinkove Zvezde

STIGLA DO KRAJA PUTA! Rebeka Iva večeras napušta takmičenje!

Domaći

ONA ZAUVEK NAPUŠTA ELITU: Milan Milošević saopštio odluku naroda, nikad veća tenzija! (VIDEO)

Domaći

Ivan ispratio Aleksandru, a da li će je Milovan dočekati? Na rođendan zauzela 13. mesto u Eliti 8! (VIDEO)