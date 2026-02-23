AKTUELNO

Domaći

Ko ovu dramu režira?! Aneli otkrila da ju je Asmin grlio, pa potkačila Mevlidu: Majka njegova može da ga nagovori da mi NE VRATI Noru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Lepi Mića naredno pitanje na Igri istine postavio je Aneli Ahmić.

- Od čega je tebe strah, čega se plašiš ti, šta joj može da se desi - pitao je Mića.

- On može da zadrži dete i da mi ga ne vrati. Možda bi majka njegova mogla da ga nagovori da mi ne vrati dete, na sve je bio spreman, svašta mi je radio. Mene je strah i to je to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš ti, eto danas čujemo da je prišao i da ju je grlio, sada kaže - začudio se Janjuš.

- Ja sam ubeđen da vas dvoje, da nema porodica koje se svađaju i da nema spolja ljudi koji podržavaju jedno ili drugo, vi biste problem rešili za 15 minuta - rekao je Mića.

- Ali Mićo, nije istina, moraš da znaš. Ja sam sto puta pokušavala da budem dobra sa njim, a on me je ponizio - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima toga da oni gledaju da se dodvore svojim porodicama. Ti znaš koliko su joj Sita i Grofica zamerili hotel, a njemu njegovi, pa je usledila kataklizma - rekao je Luks.

- Kako će njegovi sadašnji prijatelji, koji za razliku od Janjuša i Terze vređaju nju najstrašnije u svađama, kako će da mu kažu "dobar dan" - pitao je Mića.

- Niko ne bi smeo ništa da mu kaže, ali ne mogu oni da se izmire, imaju pritisak. Kada izađe napolje videće da nema prijatelje - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- On mene dve noći pita zaredom da dođe u Odabrane da legne...Sprdam se, ne pitam ga, prebacujem na sprdnju - rekla je Aneli.

- Izmislila si ovde 19 priča, ne znaš da se sabereš. Moraš sebe da sabereš, da je hteo Asmin da se pomiri s tobom, pomirila bi se. Slušam ove šlagere šta ćeš predstaviti gledaocima - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

