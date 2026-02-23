Odala se, nije trepnula! Teodora se ispalila pred cimerima u Odabranima, sada je sve jasno kad je Đukić u pitanju (VIDEO)

Ivan skočio kao oparen!

Teodora Delić pričala je sa cimerima u Odabranima, te se tako sama odala kada je reč o Filipu Đukiću.

- Ja da se pitam, ja bih roknula da ne može niko u izolaciju i da mora omiljeni u hotel - rekla je Teodora.

- E to Teodora - skočio je Ivan.

- Mislila sam generalno - rekla je Teodora.

- Ti misliš da ja ne vidim da ti se ne sviđa, da ja to zbog Bebice pričam - pitao je Terza.

- Ti si ga uvek podj*bavao, uvek si hteo da ga čikaš za mnogo situacija - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić