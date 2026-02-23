Veče rezervisano za raskrinkavanje! Maja i Aneli jedna drugu unakazile prozivkama, Anita se udružila sa Marinkovićevom! Bebica izašao iz izolacije, pa krenuo da LJUBOMORIŠE Teodori, a ona je ZAUVEK NAPUSTILA ELITU!

Svi su rekli šta im leži na srcu.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Izbacivanje", a pre samog izbacivanja voditelj Darko Tanasijević obavio je razgovor sa pojedinim učesnicima u Šiša baru. On je na samom početku noći ugostio Aneli Ahmić koja je pričala o svim gorućim temama iz Bele kuće.

- Primećujem da je raspoloženje na nivou. Ko ti mami osmeh ovih dana u Eliti - pitao je Darko.

- Znaš šta, najbolje mi je kada sam sama. Ne mami mi niko osmeh, nego imam kada mi je teško i loše, imam to u glavi da budem s bubicama, pa se naglo to promeni. Ništa nije vredno da se sekiram - rekla je Aneli.

- Koliko se drugačije osećaš otkako si se oslobodila još jednog lažnog prijateljstva - pitao je Darko.

- Odlično, iskreno lagala bih kada bih rekla da mi je žao. Nije mi žao uopšte. Maja je jedan folirant, jedna glumica, sujetna i ljubomorna osoba. Meni te lažne drugarice ne trebaju. Ti ljudi koji nju gotive i mene gotive, ja sam luckasta, zabavljam se, dok je ona osoba koja čim vidi da nema svu moguću pažnju, pokupi se i ode sa žurke. Ja sam primetila sa Filipom kada sam pevala, ona se odmah pokupila. Sedela je nervozna, pa je otišla da zapeva Stanijinu pesmu. Ja sam učesnik za sebe, svi smo negde tu u nekim situacijama. Neću ja da strepim da li mogu sutra da zagrlim Janjuša, plešem s Filipom, ma radim ono što mi se radi, ko si ti meni u životu?! Ja vidim promenu, a čim vidim promenu ja se lagano distanciram. Ja ne glumim, nego saspim sve u lice - rekla je Ahmićeva i dodala:

- Ne znam koja je čekala, ja sam posmatrala. Kada sam videla greške, ja sam došla i rekla ih. Neke situacije koje meni nisu normalne, ja kažem. Meni nije smetalo da ona provodi vreme s Asminom, ja sam joj tako i rekla, stvarno mi nije smetalo...Gde god ja, ona ide tu, pokazuje tu neku sujetu, na žurkama sam to propratila, baš je naglašeno. Ignorisala me je celu žurku jer sam sedela pored Filipa, Teodore i Anđela. Kada sam došla ujutru do Anđela, videla sam na krevetu kako leži sa Janjušem i Urošem. Nisam to lično shvatila, videla sam kako želi da isprovocira i Asmina - rekla je Aneli.

Teodora Delić prisetila se svog nastupa na prošlogodišnjoj Elitoviziji, te je istakla da nije zasijala u punom sjaju, jer joj je njen dečko Nenada Macanović Bebica, kako ona kaže upropastio ceo nastup.

- Prošle godine kada smo nastupali na Elitoviziji Bebica i ja, bila sam odlična, a on je taj koji mi je upropastio nastup ceo. Nije znao tekst. Najbolje je kada ćuti, kao i sada ovaj nastup na Elitoviziji, samo neka ćuti - rekla je Teodora.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Majom Marinković o svim aktuelnim temama.

- Aneli je primetila da si pokazala sujetu i ljubomoru, kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Da, ona jeste moj fan, opet i ova igračka...Kada mi je dala onaj šejker koji sam joj ja poklonila, ne bih ja nju svrstala u beton ligu jer se ona i Asmin hvale prvom temom. Ako je za ponos prodati porodicu, sestru, majku, muža, partnera i, nažalost, dete, onda im svaka čast! Ona je pokazala svoju nemoć kada je glumila žrtvu nakon našeg fizičkog kontakta...Ne žalim je nijednog trenutka, došla je maca na vratanca - rekla je Maja.

- Ona je rekla da nemaš prava da pričaš o majčinstvu, jer je tebe ostavila majka. Kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Ja bih se osvrnula na nešto što je možda promaklo, a to je kada je rekla da ja nikada neću biti majka jer nema ko da mi napravi dete. Ja nisam neko ko ide putem i pravi decu, ja nisam reklama za antibebi pilule, kao ona. Ona je sa Lukom pravila dete svaki dan, sa Janjušem je abortirala. Biću najbolja majka na svetu kada budem bila majka. Njena i Asminova devojčica ima pet godina, ona je tri godine u rijalitiju, čuli smo i od njenog verenika Luke šta je radila i koristila, tako da je ona poslednja koja može da govori o tim stvarima. Moja majka je jedna dama, jedna gospođa, koja se nikada javno nije eksponirala, moj otac je zaštitnik ceo život. Ja nikada nisam išla na kartu žrtve, ja jesam odrasla bez majke, ali nikada neću reći nijednu ružnu reč za nju...Ne boli me jer sam svesna ko je moja porodica, ja je nikada nisam prodala, porodica je svetinja! Ako ne poštuješ svoju porodicu, ne možeš nikoga da poštuješ. Ja nikada nisam bila ku*va, materijalista, sponzoruša! Nisam prenosila po magistralama i državama kofere i radila neke ilegalne radnje, nisam nameštala ubistva, po njihovim rečima, već sam godinama zarađivala za sebe i tu mi je otac koji mi je pomagao. Od njih možemo da čujemo da joj je sestra majka monstrum, što je Nerio rekao, ona koja pljuje svog bivšeg muža, čuli smo od drugih da su vračare - rekla je Maja.

Teodora Delić požalila se cimerima da je Nenadu Macanoviću Bebici morala da pravda svaki svoj korak.

- Zašto bi ti nekom govorila gde si i šta si u svakom trenutku? Ti si u strahu - kazao je Miki.

- Nisam, samo ne bih probleme da pravim. Ja sam rekla, da smo sada napolju i da se desi to da me pita gde sam, šta sam i proverava me, to ne bih trpela. Preterano je posesivan - kazala je Teodora.

- On to nije pokazivao pre, kao sad - dodao je Dača.

- Da, jeste, ali kada raskinu. Bebica zamrzi osobu koja smatra da treba da se razdvojite. Anđelo je njegov najveći neprijatelj, jer ga ne savetuje kako treba - kazala je Milena.

Sledeći sagovornik Darka Tanasijevića bio je Janjuš.

- Da li misliš da si ti bio kamen spoticanja, jedan od, u sukobu Maje i Aneli - pitao je Darko.

- Nije glavni i pravi razlog, ali da je jedan od, moguće. Bilo mi je bolesno njihovo druženje... - rekao je Janjuš.

- Završio si komunikaciju sa Milenom Kačavendom - pitao je Darko.

- Završio sam svaku komunikaciju sa njom, 14. septembra sam rekao da sam svima oprostio. Klasika, sve isto, isto mišljenje što se tiče njenog učešća, kataklizma...Tu nema pomoći za normalan razgovor i razumevanje. Ništa ja nisam folirao - rekao je Janjuš.

- Kakva je sada energija između tebe i Asmina, kakva je situacija - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem kao da je ranije, možda je shvatio da je pogrešio. Daj Bože da je ukapirao...Ja umem da se izvinim nekome i kada pogrešim, ali mu ne zameram, nije mu lako. Iskreno da ti kažem, ne zameram mu jer čovek kada pukne...Da je Maja zaljubljena, ne bi nju sprečila ni Stanija, ni Sveti Petar, niko je ne bi sprečio, nego njoj odgovara to peckanje za ego. Njega isto ne mogu da razumem, ako ti se sviđa neko toliko uradićeš nešto za pet meseci - rekao je Janjuš.

- Muškarci su počeli da govore jedni drugima u oči šta misli. Sinoć je puklo drugarstvo Terze i Bore Santane - pitao je Darko.

- Nije to neko i drugarstvo. Vidi se kada pukne nešto i kada dođe do neke čarke, vidiš šta ti misli neko. Koga je beše Bora vređao, tu je Terza već video, ogradio se i to se samo čekalo - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš Asminov i Đukićev sukob - pitao je Darko.

- Đukić malo drugačije reaguje, ja tako ne bih mogao da reagujem, ne može očima da ga gleda Asmin...Ja znam da od njega ne mogu da očekujem da će me zaj*bati, ali te situacije koje ima kao muškarac (Đukić), nije iskren u odnosu sa Teodorom. Lažinja da je on tu skroz hladan, šta ti misliš, da Bebica nije tu, da ne bi završio sa njom?! Sveti Savu da vratiš i on bi znao - rekao je Janjuš.

Voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem u Šiša baru.

- Učesnici su uvereni u to da si postao teška papuča i da si jedva čekao taj zadatak - pitao je Darko.

- Nisam jedva čekao, jedina sam osoba koja je odbila zadatak. Ne kajem se, ali smo došli ovde da ispoštujemo sebe i da zaradimo pare i ostalo - rekao je Luka.

- Ti govoriš da ti je sin najpreči i ostalo, mnogi se pitaju da li je realno da si ti pokazao da ti je preča Anita od sina - pitao je Darko.

- Ja sam došao da zaradim za sebe i svoje dete, nije garancija da ćemo biti zajedno, ali ovim pokazujem...Ona treba da bude srećna ako ja pokažem da hoću da se vratim bivšoj, jer šta će joj takav muškarac?! Ja tako razmišljam...Nisam neko ko ima autoritet da ako joj kažem da se smiri, da treba iste sekunde da se smiri. Ja krenem ka Odabranima, ona se zaleće na mene, onda ja popustim, a to ne treba tako. Ja sve gledam da neću da pređe neku granicu da ja nju izvređam ili ona mene, gledam da je najbolje da ja popustim. Ja sam uvek opravdavao, ali sa ovim svim što je priloženo, trenutno, ja više popuštam i izlazim u susret - rekao je Luka, a onda se osvrnuo na Aneli Ahmić:

- Ja sam samo rekao u svađi ili u raspravi, rekao sam: "Kako u Narod pita nisi imala nervni slom", nije plakala niti išta, a isto joj je govorila i tamo i ovde, pa zove Asmin, ona se smeje i meni piše na pauzi: "Ne zanima me ovo". Aneli Ahmić je drugačija ovde i u spoljnom svetu...Obe su se ogrešile jedna o drugu, ja sam ti rekao i prošli put da su blam. Skoči na Maju zbog Janjuša, a nije skočila što se peckala sa Asminom?! Ja njoj ne verujem ništa, ona da ustane i da kaže da sam najbolji i da sam najgori - dodao je on.

- Znaš li ti s kim si živeo - pitao je Darko.

- Na kraju svega, ne. Ti mene da pitaš, ja ne znam da li joj se neko sviđa?! Kako da znam kada je rekla da joj je najveći neprijatelj Asmin, a onda su joj se vratile emocije - rekao je Vujović.

Anita Stanojlović i Maja Marinković zajedničkim snagama su oplele po ljutoj rivalki Aneli Ahmić.

- Majo, napada me zbog tebe - rekao je Luka.

- Majo, tvoj dečko da se ponudi nekoj devojci za nešto, da li bi ti poludela? - upitala je Anita.

- Meni bi to bio problem - odgovorila je Maja.

- Ti kao zauzet muškarac, ne treba da daš drugoj ženi pristup. Da sam ja ušla ovde zauzeta, niko ne bi mogao da priđe mom muškarcu. Pričali smo Luka i ja o tome kako je bilo kad je on ušao ovde, a bio je sa Aneli, pa sam želela tvoj stav o tome da čujem - kazala je Anita.

- Ovu(Aneli) sada kopka sve u vezi mene, ni tamo ni vamo. Ona pokušava da glumi žrttvu - kazala je Maja.

- Ma kakva žrtva ona da bude - kazala je Anita.

- Sad ću nešto da ti kažem, ali moram da ti šapnem - kazala je Maja.

- Aha, dobro. Mene bi bio blam da sam na njenom mestu - kazala je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je i sa Anitom Stanojlović.

- Ja ne bih bila super da nije između nas super, ali je bilo između nas svega. Ponižavanje, histerija, svega je bilo...Na osnovu reakcije, imaju pravo da pričaju kako hoće, ja bih slično komentarisala kao i učesnici, ali ja u dubini duše njemu stvarno verujem. Niti sam ikada uhvatila pogled, niti pogrešan korak, verovatno bih napravila isti haos da sam videla. Sama pomisao i ta scena kada zamislim u glavi da on leži pored nje, nije mi dobro, znam na šta je spremna i šta da izmisli. Ona je spremna na sve, a ja sam želela da sprečim sve to - rekla je Anita.

- Kada ste se svađali u pabu, on je provukao da zna šta je tebi. Da li ti namerno aludira na Anđela ili on njega smatra pretnjom - pitao je Darko.

- Ja sam njemu ponavljala samo da izgovori njegovo ime, znam da je mislio na njega...Kao hoće da me smiri, pa me još više izbaci iz takta. Nije on ljubomoran, nego namerno radi neke stvari. Ja sam njemu par puta rekla kad aon kaže da je najgori, ja mu kažem: "prestani da pričaš to, svi će misliti da sam ja loša, a ti dobar", meni to deluje kao da on to radi namerno. Ne znam da li je on takav, da li stvarno misli ili radi namerno, nisam ga naučila u suštini, ali mislim da on to radi namerno. Kada sam imala nervni slom, on je mene stvarno smirio, lepim tonom, zagrlio me je - rekla je Stanojlovićeva.

- Sećaš se i ranije kada si htela da "ugasiš temu" za Relju, Luka ga je provlačio - rekao je Darko.

- Ista scena je bila u pabu...Ne znam što to radi, imam osećaj kao da hoće sa mnom da se nadmeće, kao ko ima više lošijih postupaka. Ja sam plakala što se pokrenula tema za Bajaderu, znam da to nije tako, a oni to predstavljaju, a on mi kaže: "znam što plačeš i što si takva" - rekla je Anita.

- Se sećaš šta si odgovorila za Relju i Volkova?! Kada su te pitali šta to ima Relja, što nema Volkov, ti si rekla: "kada budem bila s drugim, znaću" - pitao je Darko.

- Htela sam da idemo kod Drveta da priznam sve da dobijemo šta smo hteli...Uhvatili su me u tom trenutku, nisam bila ni sa Reljom ni sa Volkovim - rekla je Anita.

Dača Virijević ispričao je Mileni Kačavendi kako je došlo do njegove rasprave sa Aneli Ahmić tokom prošlog dana.

- Aneli je bila kod frizera, pa je došla iznad moje glave i vikala ''ajde, kepecu, ustani''. Muka mi je da slušam njene provokacije - kazao je Dača.

- Treba samo dobro da je izveđaš - dodala je Kačavenda.

- Debilka jedna bolesna - kazao je Dača.

Voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o svim aktuelnim temama.

- Kako ti je ovih dana - pitao je Darko.

- Iskreno, neću da se upoređujem sa drugima, ali mislim da mi je baš težak. Ne znam da li mi je teže što mi je Nenad non stop nad glavom, što sam vezana lisicama jer ne mogu da radim šta hoću, pa osetim grižu savesti jer ni Filip ne može da radi šta hoće i da ide gde hoće, pa i mora da sluša sve to. Nadam se da će se u utorak završiti zadatak, da možemo da prodišemo Filip i ja, a i Nenad (smeh) - rekla je Teodora.

- Pogledali ste ljubavni video tebe i Filipa, kako izgledate - pitao je Darko.

- Klip je stvarno onako lep i lepo je odrađen, ali mislim da imaju neke sekvence gde nije tako izgledalo, ali je neko to tamo tako video i sada je pitanje što sam ja plakala. U trenutku kada sam videla da je dobio udarac, meni je to ostalo traumatično u sećanju i naravno da ću krenuti da plačem. Nisam mogla da steknem emocije, mi smo se dva meseca gledali samo i tih sedam, osam dana koliko smo bili tu zajedno dok nije došlo do toga, tako da nisam mogla da stvorim emociju da bih sada plakala zbog toga. Krivo mi je što se tako izdešavalo - rekla je Teodora.

- Vidiš kako su te komentarisali Kačavenda i Ivan, kažu da si pokazala otvoreno strah za Filipa, pa se Nenad iskalio na Uroša - pitao je Darko.

- Ne želim da niko zbog mene dobija bilo šta. Ja znam da Uroš nije bio problem, nego što sam mu ja odbrusila, pa je on tako reagovao na Uroša - rekla je Delićeva.

- Teodora, šta Bebici nije jasno kada mu kažeš: "za dva dana da se završi rijaliti, mi nemamo sudbinu", šta ovi zidovi oko vas menjaju - pitao je Darko.

- Mislila sam to u fazonu kao da ti tako neko non stop drobi nad glavom, da sam napolju, pobegla bih od njega kada to radi, u tom trenutku...Ja Nenada volim, imam emociju. Znam da ovaj prostor nas opet veže zajedno jer on ima pristup meni, a da sam napolju, ne bi imao. Kada sagledam sada stvari, promenio je stvari na gore, pogoršalo se. Imao je ponašanje gde su bile i modrice i sve, ta neka njegova bes. To je i gore, to se ranije nije dešavalo. Moji nikada neće želeti da ga vide, verovatno i njegovi isto mene, iako ne znam šta sam ja uradila, ali dobro...Nismo srećni ni ja ni on, to je nešto što se vidi, to je realno...Nama je momenat sreće, a svađamo se često. Mi se posvađamo oko ove sitnice ovde na stolu, a onda krene sve iz prošlosti. Ništa ne planiram, radim sve u trenutku kako se osećam - rekla je Teodora.

- Je l' ti prija Filip - pitao je Darko.

- Ne osećam nikakav vajb da mi prija...Kao što je i on pričao, možda da se to nije desilo, možda bi ušli u odnos i bilo bi bajno ili ne bi, ko zna šta bi bilo, ali kada je stavljena tačka, to je prekinuto i kraj...Ja kada bih gledala nas i kada bih pogledala klip sa Filipom, ja bih rekla isto kao i oni, isto bih komentarisala, iako to nije tako - rekla je Teodora.

Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Filipom Đukićem o svim aktuelnim temama

- Je l' ti nedostaje Teodora - pitao je Darko.

- Ma da bre...Jedva čekam da se završi zadatak, hoću svoju slobodu...Brate, meni on čovek stvarno ne smeta, jedino kada krenu da se prepiru, pa to - rekao je Đukić.

- Kakav vajb osećaš, jako je sve čudno, neverovatno, okolnosti su takve - pitao je Darko.

- Ja ne osećam nikakav vajb s njene strane, majke mi moje, deluje mi kao da jedva čeka da se završi zadatak. Ništa ne osećam da ona nešto ono, bukvalno kada ustanemo, ona je kao: "ufff, je l' moguće..." - rekao je Filip.

- Cela kuća ima isto mišlenje. Kada pričamo o Aneli, ti ćeš da nađeš pet ljudi koji će reći da je najgora, isto toliko će reći da je iskrena, ovi za Alibabu, ovi za Luku, a kada pričamo o Teodori i tebi, svi imaju isto mišljenje. Kako je to moguće - pitao je Darko.

- Ne znam, možda vide nešto što ja ne. Tada je to bilo, da, da je možda moglo nešto da bude, možda, ali nemam tendencije ka njoj...Mene smara to kao: "bilo je tada zabranjeno", pa hajde okej, ali oni me ubeđuju da se sada nešto dešava...Ja nisam ni provalio da je plakala, to mi je neko rekao kada se završio klip. Osetiš kada si s nekim da je to to, ne verujem da Bebica ne može to da oseti, nerealno mi je da kupuje mir - rekao je Đukić.

Potom je u Šiša bar stigao i Bora Terzić Terza.

- Pukla je tikva između tebe i Bore - rekao je Darko.

- Ja sam njega otpisao kada je najstrašnije vređao i ponašanje mi se nije svidelo. Meni takav drug ne treba, mada ga nisam ni gledao kao druga. On ustao i nešto kao pravda, hoće da odbrani Maju za koju je svašta pričao. da mi je rekao u poverenju, pa da nešto kažem, ali ko su ovi ljudi meni?! Kada je bila svađa prvi put kada je Maja skočila, ona izašla ispred i kao: "nemoj da pričam ja šta mi je pričao". On je jedan smehotres koji spava tokom emisija, koji spava, ne učestvuje, kao bitna mu je žurka i da pravi majmuna od sebe, mečka Božana, kao ustao i priča: "Asmine i Terza, niste drugovi", ko si ti?! Sujetan je i ljubomoran na Filipa, ljubomoran je na sve - rekao je Terza.

- Rekao ti je: "sram te bilo, ti si napravio dete našoj devojci" - rekao je Darko.

- Da, aludirao je na ono iz sedmice, gde je on potvrdio neke stvari koje su dolazile. Ja sam ga čekao, ja sam pričao da ću da ga navučem. Namerno nisam pitao ni njega ni Filipa, Uroš ga je provocirao, isto je vređao Milicu. Naravno, hteo je mene da ponizi...Znam šta mi je pričala Milica o njemu, ima svašta, pa i dok je bio u braku sa Milicom Kemez, odnosi se na neverstva i na sve što je radio. Ne želim da ga trpim više, ulizica, odvratan mi je - rekao je Terza.

- Jedan si zaista od najdirektnijih komentatora, naročito tokom nominacija. Ko god da sedi, ti bez ustezanja kažeš šta misliš, da li bilo lepo ili nije. Ko ti je juče bio težak blam - pitao je Darko.

- Luka, Kačavenda...Nisam ja džabe rekao da on i Asmin nisu nikakvi drugovi. Pažljivo sam slušao da je Luka rekao: "isto bih ponovio za voljenu osobu", znači ne kaje se što je uradio neke stvari za dete i ostalo. Kačavenda koja je rekla Maji da je voli i gotivi, ne podržava za Boginju, ali podržava za Aneli. Pola ljudi je neiskreno, nisu smeli da joj kažu - rekao je Terza.

- Koliko su Sofiju poremetili ljubavni klipovi, budući da ti je prigovorila da si muvao Minu na isti način - pitao je Darko.

- Ja sam takav, spontan i prirodan, nisam ja kompjuter da menjam modove...Tačno se videlo da smo Mina i ja bili ono zezanje, jurnjava. Sve se poremetilo kada je Sofija ušla, mislio sam da ne može ništa da se desi, međutim, đavola. Radilo mi je nešto, sve je tada krenulo. Neprijatno je, sreća pa ne vodi računa o ovim stvarima. Stvarno me čini srećnim, svi su se parovi posvađali, haos, mi smo ostali zajedno - rekao je Terza.

Nakon Terze u Šiša bar došao je i Bora Santana.

- Pukla je tikva između tebe i Terze - pitao je Darko.

- Ja sam prema njemu bio super i dobar, ali je on počeo da skače. Ja sam sve ćutao, pratio, nameštao me je kod Matore, pa mi je uletela Matora, nisam ni znao šta me je snašlo. Vidim da se šlihta kome misli da treba, video sam da me ne miriše. Kada je bilo ono sa Anastasijom, rekao joj je da treba da se opere, od čega?! Šta je Sofija uradila, pa sam ja ćutao?! Ne postoji veš mašina koja će da opere ono što je Sofija rekla...On ne može da prežali što se Milica družila sa mnom i sa Filipom - rekao je Bora.

- Šta znači: "ti si našoj devojci napravio dete" - pitao je Darko.

- Milica ni u kakvim trojakama nije bilo sa mnom, nikada nismo imali se*s...Mene Uroš podbada, ja se nikoga ne plašim. Je l' sramota da kažeš da si bila sa Borom Santanom?! Mene bi trebalo da bude sramota. Sve devojke, osim Sofije, koje su bile s Terzom, prvo su se sa mnom viđale, ja sam džentlmen, neću da kažem da li smo imali odnose. Milica je moja drugarica, ona je naša devojka, pa nek on misli šta hoće. Koliko puta sam ležao s devojkom u krevetu, a on joj piše u tom trenutku da bleje, da se vide, da je s Munjom...Šta ja treba, ovde da cinkarim?! Uroš može da me isprovocira, evo priznajem, on može, biram da ćutim. Nesrećan je, ali sam ja sam birao, sam ću se izvući. Ja mislim da je sa Sofijine strane foliranje. Ona je Rusija?! Nek je laka zemlja Gadafiju, ja sam onda Gadafi je*ote. Što nije prošle godine branio svoju devojku?! On bio sa trećom klasom - rekao je Santana.

- On kaže da si ti drukara, da si ocrnio Đukića i Maju, da ne možeš Đukića očima da gledaš - rekao je Darko.

- Ja to nisam rekao, Bogom se kunem. Povezivali su me sa Urošem, ja kažem Anastasiji: "Je l' Đukić peder? Izmislila njegova devojka da ga je...", pa sam joj rekao ovako: "Majo, ona je gas kao i mi", ona je to tako shvatila, ja se ne drogiram, to ljudi svi znaju. Počinjem da se hladim od Anastasije, velika je strast i, nije navika, nego prijamo jedno drugom. Sviđam se ja njoj, to sam sada video, ležimo i grlimo se - rekao je Bora.

- A Asmin - pitao je Darko.

- Ne znam, kao da ima nešto protiv mene, Uroš nešto krenuo, ja slučajno uhvatim kako ga je podržao, kao da me turira...Pusti, što me provlačiš, vidiš kako mu se vraća, Maja mu dovodi Uroša - rekao je Bora.

Sledeća je u Šiša bar na razgovor sa Darkom stigla Tanja Stijelja Boginja, koja je prokomentarisala najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Top sam, malo umorno, ali dobro. Nije mi svejedno zbog Teodore i Filipa, ali dobro - odgovorila je Boginja.

- Je l' ti krivo jer ne provodiš vreme sa njim? - upitao je Darko.

- Jeste. Glupo mi je da sedim sa njima u Pabu, imamo neko isto društvo, ali ne želim da provodim vreme pored njih dvoje - rekla je Boginja.

- Da li će se nešto promeniti u vašem odnosu kad se odvežu? - upitao je Darko.

- Da. Nema više ljubljenja i takve bliskosti. Ne želim da se ponižavam. Krenula sam da preispitujem njegovo ponašanje kada su učesnici rekli da vide emocije između Teodore i njega. On je sad srećan, smeje se, vidi se to na njemu. Vidi se da ga ona ''radi'' - istakla je Boginja.

- Da li misliš da Filip i Boginja namerno kukaju zbog lisica, a zapravo im sve ovo prija? - upitao je Darko.

- Da, upravo tako. Oni se ponašaju bolje, nego ostali parovi koji su vezani. Deluje kao da ovo s lakoćom prihvataju. Oni lažu sami sebe. Videla sam da ona komunicira sa Filipom dok je Bebica u izolaciji - kazala je Boginja.

Teodora Delić i Filip Đukić sedeli su u Pabu sa cimerima, te su neobavezno ćaskali sa njima. Po svemu sudeći, njima je to vreme veoma prijalo, a promena na njima dok Nenad Macanović Bebica nije tu, veoma je primetna.

Teodori očigledno ne smeta što je njen momak jedan od nominovanih ove nedelje, te je fokusirana na druge stvari i druženje sa učesnicima.

Mina Vrbaški zamerila je svom momku Viktoru Gagiću to što je napravio neumesnu šalu na njen račun.

- Namerno mi teraš inat. Loše su ti šale i fore - kazala je Mina.

- Šta je rekao? - upitao je Bora.

- To da se ja gledam sa nekim drugim - kazala je Mina.

- Ne radi ona to nikada kada ima momka - rekao je Bora.

- Mina, dosadne su ti reakcije - rekao je Viktor.

- Ne prijaju mi te tvoje glupave šale. To bi bilo isto kao da sma ja rekla da se gledaš sa Radom - rekla je Mina.

- Kako to znaš? - dodao je Viktor.

- Glumiš ludilo - kazala je Mina.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom u Šiša baru o najaktuelnijim temama i odnosima u "Eliti 9".

- Kako je sa Mikijem - pitao je Darko.

- Katastrofa. On je meni takav "slow motion", bol u preponama, nervira me da ne mogu da ti objasnim. Ovo kada te vežu, pratiš navike, sav je nervozan, sve mu smeta...Nisam lagana, ali počevši od toga da skačem na prvi takt muzike, on meni kaže: "volim da se protežem i da odslušam sve tri pesme", oblačim se najbrže u kući i šminkam, on mi kaže: "sve sam tebi predodredio". Sreda ujutru, videla sam da Asmin nešto žustro ulazi u kuću, ja mu kažem: "hajde pet minuta da vidim situaciju", on priča: "meni se spava, tebe samo rijaliti intresuje", pa gde je došao on, na Bahame?! Uopšte mi se ne sviđa, šale te ulične i fušarske ne podnosim. Ja sam ga upozorila da mi se tako ne obraća, jer se ja njemu ne obraćam tako. Zaboravan je, sluđen je, najviše me nervira kada pominju da sam rijaliti paćenik, pa care, ja sam za to praćena, a njega to ne zanima, njemu je to smor - rekla je Kačavenda.

- I danas ste se svađali - rekao je Darko.

- Evo i večeras smo se posvađali...Kaže Miki: "hajmo do Odabranih", Luka pravi pljeskavice, ja mu kažem da mi se ne jedu, Miki stoji 25 sekundi i kao ne zna. Krećemo sa tanjirima, on kaže: "hoćemo da jedemo ovde", mi pođosmo s tanjirima, on kaže: "meni glupo da jedemo u pabu"... - rekla je Milena.

- Da li je Janjuš svojom reakcijom u petak pokazuje da je izgoreo od ljubomore - pitao je Darko.

- Janjuš je izgoreo, počinjem da mislim da se zatreskao. Malo pre mi je Sofija pričala da je pričao da će da zaprosi Vanju, a da ćemo Žana i ja da kitimo svatove...On stalno nešto pecka i čačka, za stolom preko Mikija bi ćaskao, ali kada ustane da me iskomentariše onda nisam normalna. On vadi Samira, kao o pokojnom Titu priča. Ti i ja se znamo kada sabereš, 15 meseci, što mi Asmin ne kaže: "kur*velo"?! Pravio me je budalom, ja sam rekla da sam iskrenija bila od svih ovih mufljuza. Ja sam tako mislila, on me je napravio totalnom budalom. Nisam ga ja prosila pa da se on frapirao, nego sam rekla kako se osećam i kako jeste, pa kada je krenula priča sa Mikijem, krenuo je da ne priča sa Jakšićkom i Aneli, pa prođe i kaže: "nijedna neće sa mnom da razgovara". Neka se uvredio, baš mi je drago - rekla je Kačavenda.

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Mikija Dudića i Milene Kačavende, voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Mikijem.

- Kako vam je (Milena i on)? Šta je problem - pitao je Darko.

- Nije stvarno lako, ovo je neko novo iskustvo za mene. Iz fotelje je delovalo zanimljivo za posmatrača, ali je za učesnika jako teško podneti to i izneti. 24 sata biti za nekoga vezan, bukvalno ne možeš da se slobodno ponašaš i zahrčeš, nije lagano nimalo...Iskreno, taj neki neizdrž, došlo je do žučnih svađa, nisam ponosan na sebe što sam popustio sa živcima, ali mi je posle toga laknulo - rekao je Miki.

- Nisi za ovo kabadahijsko, kao Ena Čolić i to - našalio se Darko.

- Ne, naravno, pogotovo kada je žensko. Ja sam se odmah prešaltao u glavi da sam prihvatio da njene obaveze budu na prvom mestu da bi taj zadatak bio odrađen. Ne svojom voljom sam pristao na njene dnevne obaveze - rekao je Dudić.

- Je l' te je razočarala Milena kao čovek?! - pitao je Darko.

- Nisam rekao da ću da joj zamerim napolju, ja nemam tu notu mržnje, taman posla. Nije mi direktno psovala majku, ali nije bilo potrebe za tim. Na njeno ponašanje sam odgovorio, ali ja generalno teško podnosim da je neko autoritativan prema meni, iza sebe imam muzičku karijeru od 25 godina. Previše je preka žena i kao osoba, nekada nepotrebno, smeta joj sve i ne želim da ulazim u žučnije rasprave - rekao je Miki.

- Koliko ovih dana razmišljaš o Eni i Peji - pitao je Darko.

- Svaki dan, pomislim na njih, na majku Zlatu, na oca Hasana, na Zorana Peju kako su to doživeli, prihvatili...Mislim da mi svi zameraju pomalo što sam ovako postupio ishitreno, što sam rekao dubinski šta mislim i šta bi mu rekao onako u lice. Dobro, opet, oni su iskusniji od mene i pametniji, pa mi je tu neko olakšanje, jer mogu da se oslonim na njihovo mišljenje. Neka im je sa srećom, ja želim da moj brat bude srećan i da to bude uspešno i da ta sreća malo duže potraje. Taman posla da imam nešto lično protiv nje, samo to što se dešavalo u prošlosti...Šta znači bolje?! Uklapala mi se ta njegova bivša uz njegovu ličnosti, karakter, nije ga dovodila u razne faze, vaspitanija je. Primetio sam da Ena i moj brat su po završetku serijala osam mnogo skladniji nego što je to bilo u toku takmičenja, ovde unutra - rekao je Miki.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Ivan Marinković.

- Da li ti se vraćaju emocije prema Sari, bar malo? - upitao je Darko.

- Ne, ne postoji ni jedan posto šanse da se to dogodi. Najiskrenije, ne mogu očima da je gledam. Ona je devojka poput usporenog filma, ne odgovara mi nikako - kazao je Ivan.

- Šta se dešava sa Vanjom i tobom? - upitao je Darko.

- Zajedno smo. Sa Vanjom mi je sve upotpunjeno. Nije ista energija kao sa Aleksandrom prošle godine, ali možda mi je potrebno da imam neku mirniju devojku. Problem je samo što zbog Sare ne možemo normalno da legnemo, da provodimo vreme zajedno. Vanja mi je priznala da je tužna ovih dana, govori mi stalno da jedva čeka da provodimo više vremena zajedno i nadam se da će sve da bude upravo onako kako treba - rekao je Ivan.

- Kako komentarišeš jučerašnje ''Nominacije''? - upitao je Darko.

- Kačavenda me je iznenadila time što je Maju nominovala. Maja ne shvata da nema iskrenog prijatelja. Anđelo je juče Maju samo hvalio, ništa joj nije zamerio. Kada je pričao o Aneli i nju nominovao, onda je imao da kaže zamerku. Pitanje je ako se sa obe druži, kako onda nema zamerku?! Ona je meni često zamerala neke stvari, ali ne znam kako tom Anđelu ne zameri to što ju je zvao napolju na jahtu, muvao je...je l' to drug radi? Neka se zapita samo - rekao je Ivan.

Voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Draganom Stojančević o ovome, ali i o mnogim aktuelnim temama.

- Dragana, kakva je sada situacija između tebe, Matore i Bore - pitao je Darko.

- Ne komuniciramo, primetila sam da Bora hoće da se obrati Jovani. Kaže da hoće da nam isplati pare na ruke, ali nisu pare u pitanju, nego naša čast i obraz. Sigurno će ga tužiti, ja neću da neko sluša od mojih da sam ja u sekti, mnogo ružnih reči je rekao za njenu pokojnu majku, mene, Jovaninu porodicu. Jako je sujetan, zao, nisam videla goru osobu od njega, tačnije jesam prošle sezone, ali u ovoj jeste. Mogu da kažem da njega mrzim, ne mogu očima da ga gledam - rekla je Dragana.

- On upućuje da najveći problem ima tvoja porodica i da je Matora unesrećila još jednu porodicu, da si ih zavila u crno i ne znam ti ni ja šta - rekao je Darko.

- Hvala Bogu moju porodicu niko nije zavio u crno, svi su živi i zdravi, ne slažu se sa izborom, ali me se nije odrekla. On treba da se zapita koga je on unesrećio i zavio u crno, jer mislim da je on bio veći krivac za razvod, a ne Milica. Čula sam da je varao, pa devojka nije htela da trpi neke stvari rekla je Dragana.

- A kada pričamo o Janjušu - pitao je Darko.

- Imali su taj sukob, pokajala se zbog onoga što je rekla, pa u njemu postoji netrpeljivost zbog Jovane i te izjave...Ja ovde imam svoje društvo, s kim sam opuštena zezam se, pričamo. Koga sam prihvatila, s njim imam normalnu komunikaciju. Meni je draže da budem ćutljiva nego da se blamiram. Draže mi je da budem mutava tetka, nego blam - rekla je ona.

- Kada pričamo o prekidu druženja Maje i Aneli, kako ti to izgleda - pitao je Darko.

- Između njih vlada sujeta, ljubomora, tu su Asmin i Filip, oni gledaju kada će koja da ustane. Čim se završi tema one se presvlače u trenerke, ovako su u haljinama. Asmin je bio sa Aneli, Maja je povezana sa njim, Filip je bio sa Majom, pa ono...Bile su bliže jer: "prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže" - rekla je Dragana.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Vanja Prodanović.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Prelepo se osećam - kazala je Vanja.

- Ušla si u vezu sa Ivanom Marinkovićem, šta te je privuklo kod njega? - upitao je Darko.

- Divan je, prepametan. Osećam se prelepo kad sam pored njega. Volim njegove šale, zaista mi prija. Dopada mi se jer želi da provede vreme sa mnom i upozna me bolje. Ne slušam druge učesnike, mislim na one koji ga ne vole, sama donosim zaključke - rekla je Vanja.

- Da li su se među vama već javile emocije? - upitao je Darko.

- Da, jesu. Želim da je uvek pored mene - kazala je Vanja.

- Šta te je na Filipu privuklo na početku, kada si ušla, a šta sada na Ivanu? - upitao je Darko.

- Odgovarala mi se ta njegova priroda, nisam nekada upoznala nikog kao što je on, ali se to ispostavilo kao loša odluka. Ivan je drugačiji u potpunosti - kazala je Vanja.

- Kako gledaš na odnos Filipa i Teodore? - upitao je Darko.

- Mislim da postoje emocije, oni vole kad su jedno pored drugog. Na početku nisam moislila da tu postoje neke emocije, ali sad mislim drugačije. Smatram da Bebica treba da proizna sebi da je kraj - kazala je Vanja.

Voditelj Darko Tanasijević je, nakon odgledanog priloga u kom su prikazani profili nominovanih takmičara, otišao po iste u izolaciju kako bi zajedno sa njima otišao u diskoteku.

Ovom prilikom, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa koju im je pripremio za večerašnje izbacivanje, uz to da onaj koji pobedi u istoj, njemu se dupliraju glasovi publike.

Naime, u večerašnjoj igrici, nominovani takmičari morali su sa lopticom u kašiki da stignu od tačke "A" do tačke "B", ali s tim da ne sme da im loptica ispadne. U ovoj igri, pobedio je Asmin, te će se tako njemu duplirati glasovi.

- Eh, vreme je da saopštimo kako stoje stvari. Nominovani su Asmin, Anđelo, Bebica i Ivana Stajl i vreme je da se pozdravimo sa Ivanom - saopštio je Darko.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Ivanu Stajl, sveže izbačenu učesnicu "Elite 9", te je sa njom porazgovarala.

- I kada si ulazila, lepo govoriš, šta se dogodilo za crnim stolom - pitala je Dušica.

- Ne znam, ja sam inače jako komunikativna i pričljiva, nisam sebe pronašla u tom smislu konverzacije koja je tamo. Imam utisak da moraš da budeš malo i vulgaran ako hoćeš nešto da kažeš. Devojke su sve skoro 15 godina mlađe od mene, htela sam da ih animiram da ne bude samo da je neka svađa i da je nešto loše. Uradila sam dve dobre stvari, izvukla sam malu Radu iz lošeg stanja i moram da pohvalim Jovanu advokaticu koju svi gledaju ispod oka, a jako je pametna žena, pa sam joj promenila izgled - rekla je Ivana.

- Jesi li vodila računa malo, s obzirom na to da si udata - pitala je Dušica.

- Meni je moja porodica na prvom mestu i svakom treba da bude osnova. Nisam ni ja savršena, ima svako manu, ali sam jako ponosna na svoje učešće jer nisam ništa loše uradila, bila sam kulturna. Imam ćerku koja je šesti razred, jako je glupo da je obrukam nekim ružnim komentarima. Ništa nije slučajno, slava Bogu...Puna sam utisaka, ali je dosta negativne energije tamo. Ja sam jako malo pričala, ali kada sam rekla, ko je razumeo, shvatio me je. I sada sam im rekla da se ne svađaju, ali mogu da ti kažem da bez obzira na profile ljudi, dragi su mi, imam lepe utiske - rekla je Ivana.

Nenad Macanović Bebica po izlasku iz izolacije, napravio je scenu svojoj devojci Teodori Delić zbog Filipa Đukića.

- Šta ti je sa facom? Reci mi? - upitala je Teodora.

- Smeješ se sa Filipom, sedela si sa Mikijem i Boginjom. Video sam sve kroz prozor - rekao je Bebica.

- Vezana sam sa Filipom. Šta je problem? Ne mogu da sedim gde samo ja želim. Ne mogu ja da odlučujem, dan mi zavisi od njega - kazala je Teodora.

- Smejala si se i komentarisala - rekao je Bebica.

Autor: R.L.