Moje najveće razočaranje je Bora: Mustafa Durdžić šokiran Santaninom nominacijom, udario na njega jer je glumio da je Asminov prijatelj

U subotu su u Eliti održane Nominacije, a tom prilikom je Bora Santana imao svoje izlaganje o Maji Marinković i Asminu Durdžiću, što je izvazvalo mnogo komentara te se čak sukobio i sa Terzom.

Tim povodom se na svom Instagramu oglasio i Asminov otac, Mustafa, šokiran što je Bora na nominacijama uzdigao Maju i nominovao Asmina:

- Moje najveće razočaranje u ovim nominacijama je Bora Sotona. Ne zbog samog čina nominacije, već zbog načina na koji je izgradio odnos sa Asmin, a zatim ga u ključnom trenutku potpuno zanemario. Dugo je delovao kao blizak saradnik: druženje, razgovori, deljenje uspomena i međusobno poverenje stvarali su sliku stabilnog prijateljstva. Upravo zato je nagli zaokret delovao kao iznenadan i neočekivan. - započeo je svoje izlaganje Mustafa pa je dodao:

- Umesto da se zadrži na sopstvenom stavu, Bora je kroz svoju nominaciju proširio fokus na veliki broj učesnika. Time je stvorio utisak da ne iznosi samo lični sud, već da pokušava da oblikuje širu percepciju u kući. Posebno je upadljivo što je napao i dva Asminova najvernija prijatelja, kao i Terzu, čiji je „prekršaj“ zapravo lojalnost. Takav potez više govori o Borinom trenutnom interesu nego o objektivnoj proceni situacije. - na samom kraju Mustafa je postavio pitanje:

- Ovakvi postupci otvaraju šire pitanje: da li je ovo odraz mentaliteta učesnika, ili samo individualni primer ljubomore, takmičarskog pritiska i potrebe za isticanjem?

Autor: N.B.