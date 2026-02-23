AKTUELNO

Domaći

BIĆE OVO BURNA NEDELJA! Evo ko je novi vođa u Eliti!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nema sumnje da će biti interesantno.

Ovog jutra na adresu Bele kuće stiglo je novo pismo, a ovoga puta poslala ga je Ivana Stajl, koja je sinoć napustila "Elitu 9". Ona je u ovom pismu imenovala novog vođu, a učesnici su s nestrpljenjem čekali da čuju koga je stavila na ovu poziciju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragi drugari bilo mi je zadovoljstvo da vas upoznam, za gazdu ostavljam mog brata Terzu, čuvaj mi moju Jocu advokaticu i malu Radu, molim vas budite srećni i nasmejani - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ilija Pečenica je odlučio! Evo ko je NOVI VOĐA U ELITI! (VIDEO)

Farma

Ozbiljan zadatak pred farmerima: Ako do četvrtka ne bude gotovo, biće haosa! (VIDEO)

Zadruga

RED JE DA SE SVE OTKRIJE! Bora stigao u Rajski vrt!

Zadruga

SVI NA PINK! Jovana advokatica počinje svoju PODELU BUDŽETA: Leteće perje! (VIDEO)

Zadruga

Kreće im paklena nedelja: Evo ko je novi vođa u Eliti 8 (VIDEO)

Zadruga

Kreće im paklena nedelja: Evo ko je novi vođa u Eliti 9 (VIDEO)