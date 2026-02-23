BIĆE OVO BURNA NEDELJA! Evo ko je novi vođa u Eliti!

Nema sumnje da će biti interesantno.

Ovog jutra na adresu Bele kuće stiglo je novo pismo, a ovoga puta poslala ga je Ivana Stajl, koja je sinoć napustila "Elitu 9". Ona je u ovom pismu imenovala novog vođu, a učesnici su s nestrpljenjem čekali da čuju koga je stavila na ovu poziciju.

- Dragi drugari bilo mi je zadovoljstvo da vas upoznam, za gazdu ostavljam mog brata Terzu, čuvaj mi moju Jocu advokaticu i malu Radu, molim vas budite srećni i nasmejani - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.