SVE JE SPREMNO ZA PZE - OVO JE INFORMACIJA KOJU SMO ČEKALI! (FOTO)

Pesma za Evroviziju odvijaće se tokom tri uzbudljive takmičarske večeri.

Prvo polufinale PZE 2026 zakazano je za utorak, kada će se publici i žiriju predstaviti prvih 12 kompozicija, od kojih sedmoro ide u finale. Drugo polufinale na programu je u četvrtak, 26. februara, kada ćemo čuti preostalih 12 pesama i saznati imena još sedam finalista.

Veliko finale "Pesme za Evroviziju 2026" održaće se u subotu, 28. februara.

Ono što je takođe poznato jeste i voditeljski trio, dobra poznata lica će nas zabavljati i ove odine, a znamo i gde ćemo moći da gledamo direktne prenose.

Autor: D.Bošković