VLADA ANELITIS! Ahmićka oktirla da je Luka 'zaražen' njenim virusom, Anita će POVILENETI ZBOG OVIH REČI SVOJE SUPARNICE! (VIDEO)

Brutalna!

Aneli Ahmić čula je da se Anita Stanojlović i Luka Vujović svađaju oko njegovog kreativnog nagona, da piše pesme u kojima će spominjati Aneli. Ahmićka je ovome odmah progovorila sa Tošom.

- Čujem da se neki tekstovi pišu, da su neki opsesivni sa mnom, očigledno i ove godine vlada Anelitis, bilo je to prošle godine, sad i ove godine vlada - rekla je Aneli.

- Izgleda da je epidemija - rekao je Toša.

- Ponovo se aktivirao virus, svašta sam primetila, zamisli imaš devojku a razmišljaš šta ćeš pisati o meni - navela je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.