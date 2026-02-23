NE MOŽE BEZ NJE! Asmin tvrdi da Stanija LAŽIRA NOVOG DEČKA na Bahamima, evo šta je pozadina svega! (VIDEO)

Biće skandala!

Asmin Durdžić odlučio je da kaže jednu tajnu Toši u zamenu za pravi gurmanski ručak za sebe i svoje prijatelje.

- Ćevapi sa kajmakom za mene, Daču i Terzu. Je l' dogovoreno? Ako je Stanija okačila stori da je na Bahamima sa dečkom, da ti kažem tajnu ona ima drugaricu koja živi u Majamiju, koja je bila sa nama dobra, one su se posvađale zbog mene. Ako je okačila da je na Bahamima sa dečkom, to je laž, jer ta drugarica sa svojim dečkom gradi hotel na tim Bahamima i restoran na vodi i one male vikendice. Ako je tamo, tamo je sa drugaricom koja to gradi, pa je povela Staniju za reklamu, a za medije da tera da je na Bahamima sa novim dečkom - ispričao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.