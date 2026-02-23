Filip mi nije jasan: Nakon što je Boginja rešila da se distancira od Đukića, oglasila se njena drugarica, otkrila da je došlo vreme da Tanja pokaže NOVU SEBE

Stala uz nju!

Tokom sinoćnje emisije "Izbacivanje", pojedini takmičari su u Šiša baru razgovarali sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je tako i Tanja Stijelja Boginja otkrila Darku da je okrenula list i da je rešila da stavi tačku na bilo kakvu komunikaciju sa Filipom Đukićem.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Boginjinom drugaricom Ninom, koja nam je otkrila da je ponosna na Boginju što se sklonila od Filipa:

- Boginja radi sad sve što je najbolje za nju, u par navrata sam čula da po kući sa ukućanima priča tim rečima da joj odnos sa Đukićem više ne treba i da ne želi da se ponižava. Moram spomenuti Janjuša koji se stvarno prijateljski posvetio da Boginji skrene pažnju na realnu situaciju kad je Filip u pitanju. Tanja nije glupa i svesna je svega, samo mislim da je bilo potrebno vreme da se udalji. Za Filipa više nemam komentara za sad, nije mi jasan uopšte. - rekla je Nina pa je dodala:

- Poručila bih gledaocima da uživaju sad u staroj, veseloj Tanji koju niko ne može sprečiti u tome da komentariše i bude BOGINJA!

Autor: N.B.