Tokom sinoćnje emisije "Izbacivanje", pojedini takmičari su u Šiša baru razgovarali sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je tako i Tanja Stijelja Boginja otkrila Darku da je okrenula list i da je rešila da stavi tačku na bilo kakvu komunikaciju sa Filipom Đukićem.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Boginjinom drugaricom Ninom, koja nam je otkrila da je ponosna na Boginju što se sklonila od Filipa:

- Boginja radi sad sve što je najbolje za nju, u par navrata sam čula da po kući sa ukućanima priča tim rečima da joj odnos sa Đukićem više ne treba i da ne želi da se ponižava. Moram spomenuti Janjuša koji se stvarno prijateljski posvetio da Boginji skrene pažnju na realnu situaciju kad je Filip u pitanju. Tanja nije glupa i svesna je svega, samo mislim da je bilo potrebno vreme da se udalji. Za Filipa više nemam komentara za sad, nije mi jasan uopšte. - rekla je Nina pa je dodala:

- Poručila bih gledaocima da uživaju sad u staroj, veseloj Tanji koju niko ne može sprečiti u tome da komentariše i bude BOGINJA!

Foto: Foto/RED Portal

Autor: N.B.

