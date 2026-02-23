Bio si sa Milicom na AFTERIMA! Terza krenuo žestoko sa 'pucanjem' po Bori, Santana mu uzvratio DUPLOM MEROM: Misliš da su tvoje devojke bolje od Mace Diskrecije?! (VIDEO)

Žestok početak podele budžeta.

Bora Terzić Terza počeo je podelu budžeta svađom sa Borom Stananom.

- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.

- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.

- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dete vašoj devojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom (Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša devojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:

- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.

- Ti si prvi put ispao posle dva meseca, posle si ušao, napravio dete - rekao je Santana.

- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.

- Je l' neka tvoja devojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p*ši mi k*rac, ti si p*čketina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.

- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.

Autor: R.L.