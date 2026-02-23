Kontradiktornost na delu! Terza zbog iste stvari Asminu dao VELIKI budžet, a Aneli MALI: Kvarna si, radiš stvari zbog rijalitija, KAO DA SI U RINGU! (VIDEO)

Kako to?

Bora Terzić Terza dao je veliki budžet Asminu Durdžiću, a nakon toga mali budžet Aneli Ahmić.

- Aneli 3000, sad imamo jako korektan odnos, od sjaja do očaja, možemo da se izvređamo, ali pređemo jedno drugom preko uvreda, smatram da si jako kvarna, da mnoge stvari radiš zbog rijalitija, treba da budeš pametnija, probaj da se iskuliraš, da ne dolaziš u fizičke kontakte, koji ti je k*rac ove sezone, kao da si u ringu, sebi štetiš, detetu štetiš, ovde si došla za pare, da odbraniš sebe i svoju porodicu, vi na svemu radite osim da spuštate loptu. Tvoje druženje sa Majom je bilo toliko blamantno, a takve stvari izgovorile. Trebalo je bar i u fejk odnosu da ostanete. Imaš i dobre osobine, imaš dobru dušu, ali u nekim situacijama, ali većina je da sve dobro ugaziš. O Luki šta si pričala, da te tukao... Verovao sam Luki da te zavoleo, bio je srećan kad je bio s tobom, branio životom tvoju porodicu. Dozovi se pameti, da ne vređaš, da budeš tama, samo se blamirate, gubite honorare, skockate se budete lepe - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.