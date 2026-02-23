Pišete pesmi o meni, pozabavite se svojoj FEJK VEZI! Nova afera trese crni sto, OTKRIVENI DETALJI o Lukinim pesničkim aktivnostima ka Aneli! (VIDEO)

Anita znala za ove umetničke nagone svog dečka...

Terza je na današnjoj podeli budžeta mali budžet dao Aniti Stanojlović, a u njihovo izlaganje uključili su se Aneli i Luka da objasne da li je on pisao pesmicu o Ahmićki.

- Momak gubi pare zbog tebe, niđe veze, jedan dan ga vidim srećnog, drugog dana tužnog. Vidim da ste se razdvojili. Ne sviđa mi se što ti Anđelo pominje dete, ni to što ti pričaš o njemu ne podržavam. To se ne govori. Onda situacije sa Urošem, on ti treba samo za tvoju borbu protiv drugih. Ističeš svoje prvo mesto, ali sa ovakvim scenama, nećeš! Aneli je pala na peto mesto zbog onakvog poniženja. Ti da vrištiš i da radiš onakve stvari, a majka si deteta. Da ga ućutkuješ, nije ovo tvoja televizija, da ga uslovljavaš kad ste u svađi jako je ružno, on će da ode - rekao je Terza.

- Jedino Filipa nisam trebala sebi da dozvolim, sve ostalo ne smatram poniženjem. Ja Anđela nisam dirala, on je meni spominjao dete. Što se tiče Luke i mene mi moramo da se svađamo, ne možemo da izbegnemo tenziju, Aneli se nameće jedina, nisam imala na šta da pravim problem u sednici, bio je čist teren - rekla je Anita.

- Znaš kako, trebalo je da pustiš da raščistiš - rekao je Terza.

- Ja se ne namećem, ljudi pišu pesmu o meni, neka se pozabave svojoj fejk vezi - navela je Aneli.

- Luka pomaže Radi za radio, nikad Luka nije pisao kad su u pitanju Asmin, Aneli... Nikad nisam tekst pisao za nju, Rada je to sama pisala. Jedino što sam ja napisao da voli jaja, lemurica, lemur, babun, ni na šta Luka ne utiče - rekao je Luka.

- Pomogao si kad sam prvi put pisala, ovako samo pogledaš - rekla je Rada.

Autor: R.L.