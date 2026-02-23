Ona svaki dan plače zbog tebe, ti si poludeo kad si video žene... Terza otkrio šta se dešava sa Hanom i Neriom, oni samo pogli glave! (VIDEO)

Potpuno se razdvojili.

Terza je male budžete dao Hani i Neriju, pa ih ozbiljno i žestoko iskritikovao.

- Ne sviđa mi se tvoj odnos sa Hanom, ona plače svaki dan zbog tebe, da li si ti malo ovde poludeo otkad si video neke žene, ne znam šta vam fali pa imate stalno neke probleme. Tvoja životna priča, neću da se mešam, ali ne podržavam to da se neko javno odriče majke. Ne braniš tvoju ženu kad neko nju vređa, moraš da imaš stav, drskost mušku, živni, pokreni se, više ti prija kad si odvojen od nje, nego kad si s njom. Ona je i sinoć plakala. Hana ti si namazana, opasna, on mi je mnogo bolji momak od tebe. Tiha si nisi konkretna - rekao je Terza.

Autor: R.L.