AKTUELNO

Zadruga

Ona svaki dan plače zbog tebe, ti si poludeo kad si video žene... Terza otkrio šta se dešava sa Hanom i Neriom, oni samo pogli glave! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpuno se razdvojili.

Terza je male budžete dao Hani i Neriju, pa ih ozbiljno i žestoko iskritikovao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sviđa mi se tvoj odnos sa Hanom, ona plače svaki dan zbog tebe, da li si ti malo ovde poludeo otkad si video neke žene, ne znam šta vam fali pa imate stalno neke probleme. Tvoja životna priča, neću da se mešam, ali ne podržavam to da se neko javno odriče majke. Ne braniš tvoju ženu kad neko nju vređa, moraš da imaš stav, drskost mušku, živni, pokreni se, više ti prija kad si odvojen od nje, nego kad si s njom. Ona je i sinoć plakala. Hana ti si namazana, opasna, on mi je mnogo bolji momak od tebe. Tiha si nisi konkretna - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PUŠILA SI TRAVU SA 12 GODINA I U TRUDNOĆI! Aneli nastavila da urniše Hanu, Neriu poručila: Majka ti svaki dan plače zbog tebe! (VIDEO)

Domaći

Rada sprema venčanicu, a Haris pozira na EGZOTIČNIM plažama! Pevačicin bivši se oglasio iz Amerike, svi komentarišu da NIKAD BOLJE NIJE IZGLEDAO! (FOT

Lifestyle

Šokantan efekat masturbacije na telo: Stručnjaci otkrili šta se dešava kad to radite svaki dan

Domaći

TI SI TRABANT KOJI PRENOSI PAPRIKE, A JA SAM FERARI! JK udarila na Viki, ona joj odbrusila: Ne možemo da se poredimo! (VIDEO)

Domaći

Sita će počupati kosu s glave! Aneli sklopila primirje sa Hanom i Neriom, pa ih podržala u proširenju porodice: Došla bi im i na babine (VIDEO)

Zadruga

ŠTA SI TI ZNAO TAD?! Anita ostala šokirana kada joj je Luka otkrio KAD JE IZGUBIO NEVINOST! (VIDEO)