Prolio reku suza! Terza zaplakao zbog Boginjine životne priče, a OVAJ detalj je tek sad saznao! (VIDEO)

Nije joj lako!

Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dodelio je naredni budžet Lepom Mići.

- Mića četiri hiljade. Moj i tvoj odnos je ubitačan. Imam uvek od tebe veliko poštovanje. Decu nisi nikad nikome spominjao i vređao. Imaš vazda drugo mišljenje, ali u većini slučajeva dođe na tvoje. Podržavao si odnos Maje i Aneli, ali mislim da si tu ti želeo dobro Aneli - rekao je Terza.

- Ovde je sve postalo šizofrenično. Mene zovu i ja nikoga ovde ne zovem. Ja sam ozbiljan vojnik ove priče godinama. O meni priča narod. Praštaću onima koje smatram da trebam da oprostim - rekao je Mića.

- Boginja četiri hiljade. Ona mi je na početku jako antipatična bila. Nemam sestru, ali sam te jako zavoleo. Zaplakao sam zbog tvoje priče. Sad sam se naježio kad sam čuo da ne vidiš na jedno oko. Žao mi je zbog svega što si prošla. Možda bih bio više tu za tebe da sam znao, ali nisam da ne vidiš na jedno oko. Žao mi je zbog onoga sa Majom, ali i zbog Filipa. Tri hiljade za Jakšićku i mislim da je naš odnos za tri hiljade - rekao je Terza.

- Ivana je rekla meni da neki ljudi mnogo lažu i spletkare i zato ti nisi ni bila vođa - skočila je Jakšićka.

- Dušice ja sam mislio da će se sve vrteti oko tebe i da ćeš da razvališ, međutim ništa. Ne vidim poentu tvog učešća. Sediš i ništa ne radiš.

Autor: A.Anđić