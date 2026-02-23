AKTUELNO

Domaći

Zbog Aneli zaboravio na Anitino postojanje: Luka dokazao da nije preboleo Ahmićevu, pobesno jer nije adekvatno prikazana njihova VELIKA LJUBAV! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zaboravio da je sa Anitom!

U toku je emisija "Gledanje ljubavnih klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni klip u kom je prikazana ljubavna priča Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja jesam voleo, bio sam iskren. Bilo je mnogo više lepih momenata pre nego što smo ušli, a u ovoj sezoni su samo ružni - rekao je Luka.

- Prvih deset minuta smo se samo muvali, bio je početak. Ima dosta klipova lepših, napravili su nam klip od tri sata. Meni je tada bilo lepo i volela sam Luku - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stvarno je bilja ljubav! Pokušavali su da izgrade taj odnos još više, ali nisu. Luka se odrekao i Sandre - rekao je Ivan.

- Meni je glupo da komentarišem, samo moja pojava je pokvarila ovu ljubav. Najjači ljubavni klip je bio sa Aneli i Janjušem. Aneli neće ući u vezu bez emocija u rijalitiju, ali ona ima problem napolju. Ona očekuje neku moć. I mi smo pukli jer nisam moigao to da ispunim što je ona očekivala - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo su jako slične priče. Ja sam se sa vrata zaljubio u nju i to ne može da se poredi ni sa jednim odnosom. To se desi u dva ili tri dana, sve ostalo je sviranje k*rcu. Kad se to spojhi, Bog ne može rastaviti - rekao je Janjuš.

- Ako je nešto dovoljno jako ne može ti niko pokvariti. Meni se ovaj klip ne sviđa, vidim jedino izležavanje. Anitin i Anđelov klip je svetski - rekla je Maja.

- Ima snimak gde ulazim sa kačketom i gde samo njoj ruku uzimam... Ljudi bi rekli da je veća ljubav između Aneli i Luke da je drugo pušteno. Kod njih nije bila treća osoba! Ne mogu da verujem da se nisu potrudili - vikao je Luka.

- Meni je i ovaj lep, svaki je lep - rekla je Aneli.

- Šta te boli k*rac za klipove i sve ako imaš Anitu - skočio je Uroš.

Autor: A.Anđić

