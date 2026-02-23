Sateran u ćošak! Anita saznala za Lukino šetanje u gaćama oko Maje, Marinkovićeva progovorila o varnicama između njih! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Gledanje ljubavnih klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni klip u kom je prikazano muvanje Maje Marinković i Luke Vujovića.

- Ja sam pričao da nešto između njih postoji, ovo je samo 30% pušteno. Da se vratimo kad mu Maja daje masku, a bio je sa Anitom u vezi. Zašto ide u gaćama do Majinog kreveta? Meni deluje da se Maji sviđa Luka od početka, nju radi to. Ona je rekla da je Luka totalno njen fazon - rekao je Dačo.

- Ja sam rekao Aniti da je moguće da sam bio u gaćama - rekao je Luka.

- Anita je pravila ljubomornu scenu i rekla je da nećeš da dosiš masku, tako da nemoj da govoriš da lažem - rekla je Mina.

- Mene Maja ne zanima, ne bih da komentarišem. Luka da je bio sigurna on bi birao Maju, a ne Anitu - rekao je Asmin.

- Rešiću sa njim, neću sigurno pred ljudima - rekla je Anita.

- Jeste tako bilo, nema šta. Ja nisam priznavala dok Luka nije rekao. Sada to zaista ne postoji. Ja situaciju sa donjim vešom nisam gledala, tek sam se probudila - rekla je Maja.

- Nije kod njega ništa slučajno. On je hteo da sve okrene na mene. To je sve izazvalo one moje reakcije. Nisam mogla da zaboravim da me je prodao par dana po ulasku - rekla je Aneli.

- Ja samo mogu da se izvinim mojim najmilijim i Aniti. ja nisam znao majke mi da sam bio u gaćama. - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić