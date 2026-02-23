KASPER PRE MINE LUDO VOLEO BIVŠU UČESNICU ZADRUGE, a sad je ona prvi put iznela datalje njihove ljubavi, priznala da je trpela TORTURU, pa se oštro obratila pevačici: Trebalo je da ispadne gospođetina! (VIDEO)

Bivša Kasperova verenica ne krije da ju je pevačica svojim postupkom razočarala do koske!

Nekadašnja učesnica Zadruge i bivša verenica Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper, Dragana Spasojević gostovala je u emisiji ''Pitam za druga'' i tom prilikom prvi put javno govorila o ljubavi sa Kasperom i izjavama koje su on i njegova sadašnja verenica, pevačica Mina Kostić davali o njoj.

- Nemam veze sa njima. Zatečena sam... To je bilo pre dve godine, nisam želela zbog svoje porodice da dajem intervjue, a onda ni zbog porodice zbog tog čoveka, upoznala sam ih, divni su ljudi. Kad nema nešto lepo, neću ni ružno... To što sam ja birala tišinu, a neko je bio glasniji, ne znači da govori istinu... Više se ona oglašavala na tu temu - rekla je Dragana i iznela detalje ljubavi s Kasperom.

- Bila sam sa tim čovekom, to je trajalo malo više od godinu dana, dobila sam prsten, ja sam to sve prošla, ja sam stavila tačku na taj odnos, ćutala sam, sad kažem jesam, bili smo zajedno, on je mene našao na TikToku... Ja sam sve ljude zamolila da se ne oglašavaju. Trpela sam torturu mesec dana. Birala sam da se ne oglašavam, sama sam bila zaljubjena i nama odgovara priča koju nam taj čovek plasira. Njeno je šta će da mu veruje i ima pravo.Malo su me prozvali da li je bila romansa ili vezica i da li sam bila verena. Trebalo je da Mina bude dama i da se ne petlja, ne bi ona trebalo da komentariše kad se ja spominjem, ružno je da kaže da li sam ja bila kratka veza. Želim mu svu sreću ovog sveta, to što nije za mene ne znači da nije za nju, od srca im želim sve najlepše. Trajalo je više od godinu dana, dobila sam prsten, bila je ozbiljna veza, upoznao je moje roditelje i ja njegove - kaže Spasojevićeva i dodaje:

- Takav je lik da sam stavila tačku kad sam shvatila da mi ne odgovara, kad sam skinula roze naočare shvtila sam da mi ne odgovara. On je mesecima pokušavao da se mi pomirimo, do prošle godine do mog rođendana je pokušavao da dođe do mene. Kad je Mina došla u njegov život, on je meni prestao da piše... - poručila je Dragana i dodala:

- Mi nismo izlazili javno, čuvala sam privatnost, imam slike i dokaze. Sve se zna. Ne sviđa mi se što je rekla da je to romansa, kratka veza. Ona je trebalo da ispadne gospođetina i da ne komentariše na taj naćin da li je to bila kratka veza i romansa... Što bi mene neko vređao i govorio tako... - rekla je Dragana i zaključila:

- Nije mi prijatno da pričam o tome, želim im sreću i to je to. Mene je našao na TikToku, Mini na Instagramu, njemu je to manir. Meni je to bila prva veza na daljinu i poslednja, to potpisujem. Zbog svojih i njegovih roditelja ništa ne bih iznosila. Ja sam korak ispred njih, sve sam to prošla, samo nije bilo javno - rekla je Dragana i otkrila da li je volela Kaspera.

- Sigurno da da, u tom nekom periodu bila sam zaljubljena, prošla sam to pisanje priča... Ne bih ja njega upoznala sa roditeljima, niti bih išla tamo da nije bilo ozbiljno.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs