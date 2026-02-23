AKTUELNO

Ona čeka ulazak... Bivša zadrugarka shvatila zašto nije došlo do poljupca između Maje i Asmina, a evo šta kaže za Janjuša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšu učesnicu Elite Draganu Spasojević i novinare Gorana Todorovića i Milana Popovića.

Dragana se ovom prilikom osvrnula na muvanje Maje Marinković i Asmina Durdžića, te je dala svoj sud.

- Deluje mi kao da Maja čeka nekoga ili se nada nekome. Ona se fizički svidela Asminu, ali on je i te kako ušao namazano i smisleno. On se tripuje da vodi igru i da je glavni dasa. Nametnu se. Meni je fascinantno što oni njega smatraju bitnom karikom u rijalitiju. Mislim da njoj ne bi bio problem da joj se toliko svideo. Njeno učešće ove godine mi se ne sviđa - rekla je Dragana.

Foto: RED TV Printscreen

- Njoj to može biti jedino ako bude imala nedostatak pažnje. Ja Maju privatno poznajem i družili smo se. Ona je jedan dobar drug i lik, ali nije za devojke - rekao je Milan.

- Maju novac ne interesuje - rekla je Dragana.

- Znam osobe na koje možete da uperite prstom, ali na Maju ne možete. Maja ne radi za lovu, ona sve što radi radi iz strasti - rekao je Goran.

Foto: RED TV Printscreen

- Da li mislite da može da se pomiri sa Janjušem? - pitao je Panda.

- Oni su ozbiljni rijaliti igrači i tu nema ničega, samo da se zavrti priča malo. Ja sam bila u četvorci kad je bila njihova patologija, ovo sad ne, nema ni vatrica - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić

