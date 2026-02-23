Osim debelog stomaka ništa nisam videla: Maja zgazila Alibabu kao mrava, zbog ponižavanja Filipa osula rafalnu paljbu! (VIDEO)

Pukla od besa!

Voditelj Milan Milošević stigao je u Belu kuću, a na samom početku emisije "Izbor potrčka" komentarisala se današnja podela budžeta Borislava Terzića Terze.

- Asmine, što si zamerio Filipa Đukića? - pitao je voditelj.

- Rekao sam da je bio previše blam. On je pre par dana rekao da je on folirant, ima dobre komentare, a danas je prema svima bio blag osim prema Luki i Bori. Ja sam rekao da nema potrebe van stola da se komentariše Maja. Rekao sam da je Filip previše blago j*bao devojke - govorio je Asmin.

- Rekao je da bi bolje on znao da j*be - dodao je Dača.

- Ali ne Maju, nego generalno blago j*be. Ja sam rekao da se Maja ne komentariše van stola da ne bi bilo da je ja komentaršem. Terza i ja ne pričamo van stola, a on je rekao za Filipa da je najveći folirant - rekao je Asmin.

- Ja imam vrhunsko mišljenje o Filipu, ali sam rekao da nije stao iza Maje. Ispao je folirant u odnosima, ali ne bih da ga vređam. Ovo je zbog Maje - ubacio se Terza.

- Radi se o meni i ovo je bruka i sramota kako čovek koji je roditelj komentariše. On Filipa ne može organiski da smisli, mrzi ga zbog mene. Ja sam vodila ratove, ali je Filip bio moj izbor i sa njim mi je bilo lepo kad smo bili u tom odnosu. Mi smo njegovo umeće videli u hoteli, a osim debelog stomaka ništa nisam videla, a onda pečat Miljana Kulić. Sa mnom ne može da opšti, a jako je ružno da komentariše Filipa i mene na takav način. On mene jeste branio, ali je sad pokazao da je to radio da bi me osvojio i samo se obrukao, a brukaće se i dalje. Filip je bio moj izbor, ja sam birala... On nije ispao fer ali mene niko nije terao. Asmin može samo da sanja da će biti sa mnom. On se ovde izblamirao najstrašnije, kao i njegova bivša supruga ali imaju još pet da se blamiraju, a i sutra je utorak - govorila je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić