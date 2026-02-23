NE VOLIM DA ME POVEZUJU SA ANELI AHMIĆ! Pevačica se stidi rođene snaje: Nemam dodirnih tačaka...

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram Printscreen ||

Pevačica Slađana Mandić progovorila je o odnosu sa snajom, učesnicom Elite, Aneli Ahmić.

Naime, Slađana je udata za Anelinog brata, s kojim se nedavno pomirila, a za zadrugarku kaže da ne želi da je povezuju s njom.

- Ne volim da me generalno ljudi povezuju sa situacijama sa kojima nemam dodirnih tačaka. Zbog toga ne pričam o tom odnosu i to je sve - rekla je.

Pevačica se osvrnula i na odnos sa Sašom Popovićem, otkrivši da li je ikada vikao na nju tokom snimanja emisija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se Saše Popovića tiče, nije bilo vikanja u smislu svađe, ali znao je da kaže da se malo više veselim, igram ili skačem. Ako se na to misli, onda jeste - objasnila je Slađana.

Na pitanje da li se plaši starosti, iskreno je odgovorila:

- Dobro, ko se ne plaši starosti?! Ako treba da budem iskrena skroz, onda naravno da da.

Razvela se nakon 12 godina braka

Podsećamo, Slađana Mandić razvela se od supruga, MMA borca Ajlina Ahmića, nakon dvanaest godina braka. Par je zajednički odgajio dvoje dece, a rastanak su odlučili da zadrže u miru. Ipak, ljubav ipak nije nestala, o čemu govori činjenica da su nedavno rešili da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu, a o čemu je pevačica otvoreno govorila.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen

- Sada je sve u najboljem redu, bolje je i lepše nego ikada. Ljubav uvek pobeđuje i ljubav je na prvom mestu. Kada postoje male sitnice i prepreke, to se može prevazići, tako da sam jako srećna. Naučili smo puno iz toga i samo smo ojačalu našu ljubav i porodicu – istakla je Slađana.

Autor: M.K.

