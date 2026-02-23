AKTUELNO

Domaći

Ljutite rivalke saterane u ćošak: Maja i Aneli idu u izolaciju, u subotu se Bela kuća deli na dve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nominacije posle kojih ništa neće biti isto!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzu kako bi u emisiji "Izbor potrčka" saopšti koga će ove nedelje poslati u sobu za izolaciju.

pročitajte još

Nema hrabrosti da mu se suprotstavi? Đukić konačno shvatio da Alibaba ne može očima da ga gleda, on mu opet zapušio usta! (VIDEO)

- Ja ću biti jako kvaran. Mogu da ustanu Luka i Aneli, Anita i Anđelo i dižem ova dva para samo zbog današnjih klipova i stvari koje se dešavaju. Neka ustaju Maja, Asmin i Janjuš, a neka ustane i Sofija. Neka ustanu Teodora, Jovana pevačica i Filip Đukić. Ja Sofiju izuzimam i nju sam stavio da bude samo malo u kadru i da se slika. Teodora i Filip su već doneli neke reakcije, a pod velikim je pritiskom Bebice i ona sad ništa ne bi uradila, pa Teodoea može da sedne. Što se tiče Filipa prilaze mi ljudi i govore da se Jovani on dopada, pa da želi Maji iz osvete da spava sa njim. Asmin može da sedne. Mislim da Maja tera Janjušu inat i ne bih njega da se lomata po izolaciji. Ja želim da vidim kako ljudi gledaju na Maju i Aneli i njih dve idu u izolaciju kako bih u subotu video koliko su pristrasni. One su možda tamo i pomire. Želim da vidim nominacije i ko je na čijoj strani - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Po ko zna koji put i to mi je najgore, ali šta je tu je - rekla je Aneli.

pročitajte još

Moje najveće razočaranje je Bora: Mustafa Durdžić šokiran Santaninom nominacijom, udario na njega jer je glumio da je Asminov prijatelj

- Videli su moju izolaciju sa Lukom i Asminom, a takva će da bude i sa Aneli bez progovorene reči - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

SVE IZAŠLO NA VIDELO! Stanislav prozvao Ša da je KOMPLEKSAŠ, pa ovo dvoje takmičara poslao u izolaciju! Janjuš precrtao Aneli, ona Miljanu, a onda je

Domaći

Imam keca u rukavu, sve karte ću otvoriti: Dača najavio Aniti žestoko raskrinkavanje navodne afere nje i Relje Popovića! (VIDEO)

Domaći

TURBULENTNO! Janjuš i Aneli progovorili o PROBLEMIMA koje imaju, Đedović ubeđen da Asmin stoji iza svega, a Miljana se opet našla na udaru Bebice i Iv

Domaći

NOĆ KOJA JE PROMENILA TOK RIJALITIJA! Neriova Hana ušla u Elitu, Aneli PUCA PO ŠAVOVIMA, Teodora i Bebica DEFINITIVNO ZAVRŠILI! (VIDEO)

Domaći

Istorijsko suočavanje u Eliti: Milica Veličković sa vrata krenula da rešeta preljubnika Terzu, on kukao na sav glas jer ga neće navesti kao oca njihov

Domaći

Noć koja je promenila sve: Munjez otkrio da će sa Stefani i Matorom završiti na sudu, Gastoz priznao da mu je laknulo nakon raskida sa Anđelom, a Peja