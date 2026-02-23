Ljutite rivalke saterane u ćošak: Maja i Aneli idu u izolaciju, u subotu se Bela kuća deli na dve strane! (VIDEO)

Nominacije posle kojih ništa neće biti isto!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzu kako bi u emisiji "Izbor potrčka" saopšti koga će ove nedelje poslati u sobu za izolaciju.

- Ja ću biti jako kvaran. Mogu da ustanu Luka i Aneli, Anita i Anđelo i dižem ova dva para samo zbog današnjih klipova i stvari koje se dešavaju. Neka ustaju Maja, Asmin i Janjuš, a neka ustane i Sofija. Neka ustanu Teodora, Jovana pevačica i Filip Đukić. Ja Sofiju izuzimam i nju sam stavio da bude samo malo u kadru i da se slika. Teodora i Filip su već doneli neke reakcije, a pod velikim je pritiskom Bebice i ona sad ništa ne bi uradila, pa Teodoea može da sedne. Što se tiče Filipa prilaze mi ljudi i govore da se Jovani on dopada, pa da želi Maji iz osvete da spava sa njim. Asmin može da sedne. Mislim da Maja tera Janjušu inat i ne bih njega da se lomata po izolaciji. Ja želim da vidim kako ljudi gledaju na Maju i Aneli i njih dve idu u izolaciju kako bih u subotu video koliko su pristrasni. One su možda tamo i pomire. Želim da vidim nominacije i ko je na čijoj strani - govorio je Terza.

- Po ko zna koji put i to mi je najgore, ali šta je tu je - rekla je Aneli.

- Videli su moju izolaciju sa Lukom i Asminom, a takva će da bude i sa Aneli bez progovorene reči - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić