DRAMA! Anita zbog Luke odjavila najbolju drugaricu Tamaru, uputila joj brutalnu poruku: Od ovog trenutka... (VIDEO)

Pobesnela!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" pokrenuo je temu oko ljubavnih klipova koji su emotivani u subotu i danas, a takmičari su dali svoj sud o svemu što su imali priliku da vide.

- Mislim da su Teodora i Filip bili fokus i mogli smo da vidimo nešto što nismo videli. Anita, Anđelo i Luka to je upečatljivo. Prave ljubi verovatno nisu zajedno. Anitu i Luku poremeti sve. Početak treba da gori i da se vidi da to stvarno ima nekog smisla. Ona je govorila da je on folirant, kako može da bude sa nekim za koga kaže da je bio osam meseci u lažnoj vezi? Danas kad je Anita gledala klip sa Anđelom, u početku je znala da je to lažno, ali su izgledali svetski. Ona njega nije prebolela, nego je psiho devojka - govorio je Janjuš.

- Tamara mi je danas pisala da su Anđelo i Anita najlepši par svih vremena. Ona kači samo ono što Anita naruči - dodao je Milan Milošević.

- Ni u šta ovde ne verujem - rekla je Anita.

- Tamara mi je napisala da je trebalo da gledaš klip i da naučiš šta je prava ljubav - rekao je Milan.

- Tamara, baci lajk - poručio je Luka.

- Ako Tamara tako misli ona radi protiv mene - dodala je Stanojlovićeva.

- Najveću emociju sam video kod Aneli i Janjuša pre par meseci. Više emocija sam video kod Aneli i Luke nego kod Anite i Anđela. To je lepo montirano, ali nema emocija. Gledam kako muškarac ljubi ženu, kao da je na silu. Bilo mi je čudno kako je ruka reagovao na klip i zašto nema više scena - govorio je Asmin.

- Samo da se obratim Tamari, od ovog trenutka nemoj da me braniš, nemoj ništa da kačiš i neću da se remeti naša veza. Ja ne verujem ni u jednu informaciju - dodala je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić