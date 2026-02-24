AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Anđelo siguran da je njegov ljubavni klip sa Anitom poremetio njenu vezu sa Lukom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević rekao je Radi Todorović da pročita pesmu koju je Luka Vujović napisao, a ona je pročitala na "Nominacijama". Vujović je u rimama najžešće isprozivao Aneli Ahmić, zbog čega se danas ceo dan svađao sa Anitom Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je toliko strašno? Hteo sam da pomognem - rekao je Luka.

- Njih je poremerio moj klip sa Anitom i to što je Luka radio sa Majom. Bezveze je što Luka prebacuje na druge jer ona i ljudi njemu mogu da prebacuju i onda niko nikoga ne bi trebalo ovde da komentariše. Ja sam danas rekao za svoj klip da su ljudi imali pravo da pričaju. Ja ljudima nisam pričao da su fejk, nego sam mislio da nema perspektive. Uvek sam pokazivao razumevanje, poštovanje i poverenje - govorio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

