Bolje bih te j*bo nego Filip: Alibaba ušao u crveno, Maju Marinković unakazio! Pljušte prozivke (VIDEO)

Haos!

Za vreme reklama u Beloj kući došlo je do žestoke svađe između Maje Marinković i Asmina Durdžića tokom koje su pale jako teške reči.

- Kome ti pretiš? Ukanalio si se za života, da li misliš sa mnom da možeš da budeš?

- Mene Bog spasio od tebe. Ja da uđem u veći pakao nego što sam izašao, da li si normalna? Hoće da te vređam? Nemoj da me komentarišeš i gledaš, odj*bi mi iz života. Da, ja bih tebe bolje j*ba nego Filip i ovde nemam s*ks jer j*bem previše grubo. Imaj m*da pa probaj - govorio je Asmin.

- Ti sa mnom ne bi mogao da budeš za tri života. Posle Stanija Dobrojević koja je mega riba i nivo ti si spao na Miljanu Kulić - rekla je Maja.

- Ti si j*bačica od Čorba i frajera koji po 20 godina ne briju k*rac. Ti si zlo, nemaš karakter i obraz - dodao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić