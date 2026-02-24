Nisi nikakav Putin, idi kući da cepaš drva: Bukti rat Bore Santane i Terze, brutalne prozivke sevaju sa svih strana! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestokog sukoba između Bore Santane i Borislava Terzića Terze.

- Ti si cirkus i zabavljaš ljude - rekao je Terza.

- Ti si pijandura - dodao je Bora.

- Pa ja volim alkohol - priznao je Terza.

- Rekao si da Sofija nema harizmu i da bez Milice nemaju priču. Rekao si da ovakva devojka ne može da ide u kuću domaćinsku gde se cepaju drva - govorio je Milan Milošević.

- Tebi treba devojka da ti sprema, a ne ti njoj. To nije tvoj stil i znam ko je tvoj otac i da on to ne bi podržao. To je urbana devojka, kao i Mina i ne znam kako je mogla da bude sa tobom - rekao je Santana.

- Sa kim si ti bio osim sa Milicom Veličković? Odrkukao si majku jednog deteta - dodao je Terza.

- Nikad grupnjak nije bio. Ja mogu da kažem da je ona bila naša devojka kao drugarica, a ti razmišljaj kako hoćeš. Neka se Milica oglasi - rekao je Bora.

- Ti se plašiš da se Milica oglasi i da će da priča šta si radio Milici Kemez. Za koju devojku si ovde pitao kad si došao na svadbu? - pitao je Terza.

- Viđao sam se sa svim njenim drugaricama, a tad nisam bio u braku i ti ne znaš ništa. Mi jedan period nismo bili zajedno. Čovek pravio dete u rijalitiju, a to nikoga nije zanimalo. Istripovao si da si neki komentator, a ti nikakav Putin nisi. Ti treba da ideš kući da cepaš drva i sušiš meso, a ne da tripuješ šoubiznis - rekao je Bora Santana.

- Tvoja devojka je rekla da si odrukao Filipa i da je Anđelo gej - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić