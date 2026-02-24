Alibaba i Bora oči u oči: Rešili da sve račune isteraju na čistac, Terza se svim silama trudi da ih posvađa! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi se sučio sa Borom Santanom.

- Ja sam jutros rekao šta mislim, ali ja protiv Bore nemam apsolutno ništa. Ja prvi put čujem da je meni Bora opsovao majku, a ja nisam ovde nijednom muškarcu rekao da p*ši k*rac ili nešto. Meni kad bi to rekao neki muškarac u lice, ne bi mogao da prođe bez fizičkog kontakta - rekao je Asmin.

- On sada ćuti Asminu, a meni ne sme apsolutno ništa da kaže. Mangupe, meni možeš da p*pušiš k*rac a njemu ne smeš ništa da kažeš apsolutno - rekao je Terza.

- Rekao si da ja želim da budem u prvom planu, a to nije istina. Imao sam osećaj da si na mene ljubomoran, rekao sam ti u radiju sve što sam hteo da ti kažem. Ja nikad nisam bio lažan u drugarstvu, a sa ženama je moguće da sam bio. Ja sam Uroša i Anastasiju napadao zbog tebe, a nakon tri dana ti se grliš sa Urošem - rekao je Asmin.

- Samo spavajte po garniturima, pa ćeš videti u julu - rekao je Terza.

- Ljudi su ti pisali naslove Bora i Milica samo da bi se ulazilo u tekstove - rekao je Bora.

- Boro, ti meni možeš da kažeš ako misliš da nešto imam protiv tebe. Ja nikad nisam rekao muškarcu u lice nešto ružno, a meni ko kaže onda krećem u napad fizički - rekao je Asmin.

- Ti si jedini učesnik koji je povezan s ljudima koji su gejevi, prosto je nemoguće da su u svim sezonama povezani svi sa tobom - rekao je Terza.

- Ja sam ti Boro govorio stvari za tvoje dobro, a ja o tebi imam lepo mišljenje i to trebaš da shvatiš samo mi se ne dopada to što radiš sa Urošem. Ne podržavam to što si radio Boginji, ali ja sam radio - rekao je Asmin.

- Vas dvojica ste isti, oboje ste bise*sualci - rekao je Uroš.

- Boro, ti si pričao da sve što si radio ide Asminu u korist i od tada je sve krenulo - rekao je Dača.

- Ja tvrdim da je Dača dobar sa Aneli i sa Majom da tebe nikad ne bi branio - rekao je Bora.

- On nema lepo mišljenje o Asminu, kao ni o meni. Samo nema hrabrosti da se suprodstavi - rekao je Terza.

- Ja poštujem muškarce kad mi kažu u facu šta imaju - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić