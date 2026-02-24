Teodora grca u suzama: Priznala da veza s Bebicom nema perspektivu, jedva čeka da ode kući kod svojih! (VIDEO)

Nije joj dobro!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o klimavom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Teodora, vidimo sve između tebe i Filipa. Rekla si da si napolju da nikad ne bi trpela Bebicu - rekao je Milan.

- Stojim iza svega što sam rekla sinoć. Nenad u ovim situacijama malo zaboravlja neke stvari, a ja pravo idem kod mojih. U Kotež više ne idem nikad i od trenutka kada sam čula da je njegova mama vređala moju majku i otkad je njegov otac govoriš sve ono za mene, naravno da više ne idem. Neću da ih vidim očima, stojim iza svih svojih reči - rekla je Teodora.

- Rekla si sinoć da nisi srećna ni ti pored njega, a ni on pored tebe - rekao je Milan.

- Ja sam rekla da su svi ljudi saglasni zato što ja sa Nenadom nisam srećna i onda misle da sam srećna sa Filipom. Naravno da će svako komentarisati na isti način. Ja ne mogu da budem srećna i da pričam s nekim kad me Nenad iznervira. Ima i lepih trenutaka ali više je ružnih - rekla je Teodora.

- Da li vidiš persepktivu u vašem odnosu? - upitao je Milan.

- U ovom trenutku ne vidim. Pritom što su obe porodice protiv nas i mislim da je to jedan nezdrav odnos - rekla je Teodora.

- On je pobeleo kada si rekla da ideš kod tvojih. Da li misliš da on misli da će tvoji roditelji uticati na tebe? - upitao je Milan.

- Ne znam zašto mu je to bilo čudno, izgleda da se plaši - rekla je Teodora.

- Ja sam se naljutio jer su drugi pre mene saznali, a to nikad nije bila priča - rekao je Bebica.

- Meni moji mnogo nedostaju, istina je da sam se svojoj porodici manje posvetila. Mislim da sam se zbog našeg odnosa njima manje posvetila - rekla je Teodora.

- Šta znači kad tvoj otac kaže da se razboleo zbog tebe? - upitao je Milan.

- Zato što mu je katastrofa ovo što gleda, to su stvari koje su meni užasne. To su mi stvari koje su mi traumatične i koje su mi užas, zato razmišljam kako ovo da završim kad izađem - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić