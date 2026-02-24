Totalni raspad odnosa Mikija i Kačavende: Posle ovoga nema nazad, Milena reži kao besan pas! (VIDEO)

Haotično!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a Miki Dudić pričao je o svom odnosu sa Milenom Kačavendom i burnim svađama koje imaju.

- Shvatili smo da nam ovo vezivanje ne prija. Želeo sam da se dogovaramo u ovom zadatku, a ona je sve radila na svoju ruku. Ona mene kao da je ugnjetavala, to je psihološko silovanje i atak na mozak. Ja sam shvatio da treba sa pustim loptu da bi zadatak bolje prošao. Mi slabo komuniciramo, mnogo sam je više poštovao, a ove šale su iz mene izletele i nisam imao nikakve namere da je uvredim već sam bio spontano duhovit - pričao je Miki.

- Zadatak je krenuo okej i dogovarali smo se. On je govorio da je sve podredio meni, a to su bili samo garderober i šminka. On živaca nema, ekstremno je nervozan. Ja sam pokazala da umem da balansiram. Ja nisam reagovala burno, ali sam mu napomenula da mi se ne sviđa taj način komunikacije. Ja ustajem na prvi tekst muzike, stavljam kafu, obavljam potrebe i pazim da svi sve stignu. Ja bih isto zamerila da sam vezana i sa Đukićem jer nemamo takav odnos. Stalno je pitencirao da mi je sve podredio. Tenzija je obostrana. On nema radne navike i da ga pitaš po ceo dan mi se kerebečio u krevetu - govorila je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić