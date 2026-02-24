KAKVA NOĆ! Alibaba i Luka NE MOGU OČIMA DA GLEDAJU Filipa, Teodora RONI SUZE zbog odnosa sa Bebicom i Đukićem! Anita DALA OTKAZ prijateljici Tamari, a Terza u izolaciju poslao LJUTE SUPARNICE!

Haos bez prestanka!

Sinoć je u Beloj kući održana još jedna emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a na samom početku učesnici su komentarisali podelu budžeta novoizabranog vođe Bore Terzića Terze.

- Asmine, šta si zamerio Filipu Đukiću? - pitao je voditelj.

- Rekao sam da je bio previše blam. On je pre par dana rekao da je on folirant, ima dobre komentare, a danas je prema svima bio blag osim prema Luki i Bori. Ja sam rekao da nema potrebe van stola da se komentariše Maja. Rekao sam da je Filip previše blago j*bao devojke - govorio je Asmin.

- Rekao je da bi bolje on znao da j*be - dodao je Dača.

- Ali ne Maju, nego generalno blago j*be. Ja sam rekao da se Maja ne komentariše van stola da ne bi bilo da je ja komentaršem. Terza i ja ne pričamo van stola, a on je rekao za Filipa da je najveći folirant - rekao je Asmin.

- Ja imam vrhunsko mišljenje o Filipu, ali sam rekao da nije stao iza Maje. Ispao je folirant u odnosima, ali ne bih da ga vređam. Ovo je zbog Maje - ubacio se Terza.

- Radi se o meni i ovo je bruka i sramota kako čovek koji je roditelj komentariše. On Filipa ne može organiski da smisli, mrzi ga zbog mene. Ja sam vodila ratove, ali je Filip bio moj izbor i sa njim mi je bilo lepo kad smo bili u tom odnosu. Mi smo njegovo umeće videli u hoteli, a osim debelog stomaka ništa nisam videla, a onda pečat Miljana Kulić. Sa mnom ne može da opšti, a jako je ružno da komentariše Filipa i mene na takav način. On mene jeste branio, ali je sad pokazao da je to radio da bi me osvojio i samo se obrukao, a brukaće se i dalje. Filip je bio moj izbor, ja sam birala... On nije ispao fer ali mene niko nije terao. Asmin može samo da sanja da će biti sa mnom. On se ovde izblamirao najstrašnije, kao i njegova bivša supruga ali imaju još pet da se blamiraju, a i sutra je utorak - govorila je Maja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala podelu budžeta Borislava Terzića Terze.

- Meni je podela bila fantastična, rekao je svima u lice šta ima. Niko nije mogao da zna koju će sumu dobiti, a ja sam mu odmah skrenula pažnju za Filipa. On generalno ima mišljenje o Filipu da nije stao iza nijedne devojke, a ja sam i rekla Terzi: ''Često kažeš da je p*čka od muškarca'', ne znam što mu to nije danas rekao - rekla je Sofija.

- Ja ne znam koji vi problem imate, nikada se neću posvađati sa Filipom. Dobar sam s njim i nikad mu neke stvari neću zameriti pred vama - rekao je Terza.

- Asmin je ostrašćen na Filipa zbog mene, imaš mržnju koja nije realna - rekla je Maja.

- Svi su dobili mali budžete, ali ja Filipu ne mogu da dam male budžete. Ja s Filipom imam top odnos, mi se družimo i napolju - rekao je Terza.

- Terza treba po svom osećaju da deli budžete, on je bio brutalno iskren i sve ostale podele su bile odlične - rekla je Sofija.

- Ja ne mogu da verujem šta čovek priča, on mene ne može da podnese organski. Ja ne znam šta sam ja njemu uradio, ja sam s Majom bio napolju - rekao je Filip.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzu kako bi u emisiji "Izbor potrčka" saopšti koga će ove nedelje poslati u sobu za izolaciju.

- Ja ću biti jako kvaran. Mogu da ustanu Luka i Aneli, Anita i Anđelo i dižem ova dva para samo zbog današnjih klipova i stvari koje se dešavaju. Neka ustaju Maja, Asmin i Janjuš, a neka ustane i Sofija. Neka ustanu Teodora, Jovana pevačica i Filip Đukić. Ja Sofiju izuzimam i nju sam stavio da bude samo malo u kadru i da se slika. Teodora i Filip su već doneli neke reakcije, a pod velikim je pritiskom Bebice i ona sad ništa ne bi uradila, pa Teodoea može da sedne. Što se tiče Filipa prilaze mi ljudi i govore da se Jovani on dopada, pa da želi Maji iz osvete da spava sa njim. Asmin može da sedne. Mislim da Maja tera Janjušu inat i ne bih njega da se lomata po izolaciji. Ja želim da vidim kako ljudi gledaju na Maju i Aneli i njih dve idu u izolaciju kako bih u subotu video koliko su pristrasni. One su možda tamo i pomire. Želim da vidim nominacije i ko je na čijoj strani - govorio je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Borislavu Terziću Terzi koji je odabrao omiljenu osobu, a to je Sofija Janićijević.

- Omiljena ličnost je Sofija - rekao je Terza.

- Ja se nadam da se Maja i Aneli neće poubijati, videćemo ko će kome da skine frajera i kako se šuška sigurno će izbiti rat u izolaciji - rekao je Dača.

- Nastavlja se prethodna sezona što se tiče podele budžeta, danas nije iskren bio prema meni. Svi su mufljuzi, upaliti me neće i ima kad ću ja da krenem da komentarišem direktno i otvoreno. Videli smo sukob dve žene gde uđu petorica iz obezbeđenja, a videli smo i kako muškarci kad uđu u sukob eskiviraju i ne smeju da se dodirnu - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" pokrenuo je temu oko ljubavnih klipova koji su emotivani u subotu i danas, a takmičari su dali svoj sud o svemu što su imali priliku da vide.

- Mislim da su Teodora i Filip bili fokus i mogli smo da vidimo nešto što nismo videli. Anita, Anđelo i Luka to je upečatljivo. Prave ljubi verovatno nisu zajedno. Anitu i Luku poremeti sve. Početak treba da gori i da se vidi da to stvarno ima nekog smisla. Ona je govorila da je on folirant, kako može da bude sa nekim za koga kaže da je bio osam meseci u lažnoj vezi? Danas kad je Anita gledala klip sa Anđelom, u početku je znala da je to lažno, ali su izgledali svetski. Ona njega nije prebolela, nego je psiho devojka - govorio je Janjuš.

- Tamara mi je danas pisala da su Anđelo i Anita najlepši par svih vremena. Ona kači samo ono što Anita naruči - dodao je Milan Milošević.

- Ni u šta ovde ne verujem - rekla je Anita.

- Tamara mi je napisala da je trebalo da gledaš klip i da naučiš šta je prava ljubav - rekao je Milan.

- Tamara, baci lajk - poručio je Luka.

- Ako Tamara tako misli ona radi protiv mene - dodala je Stanojlovićeva.

- Najveću emociju sam video kod Aneli i Janjuša pre par meseci. Više emocija sam video kod Aneli i Luke nego kod Anite i Anđela. To je lepo montirano, ali nema emocija. Gledam kako muškarac ljubi ženu, kao da je na silu. Bilo mi je čudno kako je ruka reagovao na klip i zašto nema više scena - govorio je Asmin.

- Samo da se obratim Tamari, od ovog trenutka nemoj da me braniš, nemoj ništa da kačiš i neću da se remeti naša veza. Ja ne verujem ni u jednu informaciju - dodala je Anita.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao Anitu Stanojlović i Luku Vujovića.

- Anita je prva rekla da je Luka najveći folirant i lažov, da sve radi zbog rijalitija, pa šta onda radi sa njim? Ona hoće da ubedi Luku da nije voleo Aneli, a čovek svima okrenuo leđa zbog nje - rekao je Terza.

- Meni je krivo što ja ova dva meseca ne znam šta radim. Kada sam otišao i seo sam sa Majom i Aneli? Nikada, sad ništa ne radim loše - rekao je Luka.

- Ovo što je Tamara sada rekla tebi da preneseš ovde Aniti, automatski je demantovala Anitu za sve što je pričala o Anđelu - rekao je Terza.

- Bilo koji par da mu se pusti klip, mogu da puste kakav hoće klip, a ja znam kakva je moja ljubav. Kome ja da se pravdam? Ako mi puste klip sa mojoj bivšom i ja kažem: ''Tu imaju još neke scene'', onda naravno da ima tu neka sumnja. Ja ne mislim da je to ljubav i da bi ti bio s Aneli, ali u njemu je ostao nek bes ili nešto - rekla je Matora.

- Meni je ovo klasična foliraža, večeras sam sabrao misli i mislim da će Luka uništiti Anitu. Kolebam se stalno, ali ako je istina ovo što je Tamara rekla, onda mislim da je time htela da kaže da i ona vidi da je Luka zaj*bant u ovoj vezi. Luka sve radi u kontru sebi i svojoj devojci, a Anđelu sve ide u prilog. Luka i Anita su imali bar neku malu priču da se gledaju, a sad umesto da - rekao je Ivan.

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević rekao je Radi Todorović da pročita pesmu koju je Luka Vujović napisao, a ona je pročitala na "Nominacijama". Vujović je u rimama najžešće isprozivao Aneli Ahmić, zbog čega se danas ceo dan svađao sa Anitom Stanojlović.

- Šta je toliko strašno? Hteo sam da pomognem - rekao je Luka.

- Njih je poremerio moj klip sa Anitom i to što je Luka radio sa Majom. Bezveze je što Luka prebacuje na druge jer ona i ljudi njemu mogu da prebacuju i onda niko nikoga ne bi trebalo ovde da komentariše. Ja sam danas rekao za svoj klip da su ljudi imali pravo da pričaju. Ja ljudima nisam pričao da su fejk, nego sam mislio da nema perspektive. Uvek sam pokazivao razumevanje, poštovanje i poverenje - govorio je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Moj klip sa Lukom je bio najbolji jer sam tada najviše volela, a ja nikada ne bih ušla sa čovekom u vezu prema kom nemam emociju. Anita je danas uhvatila Luku u ogledalu da gleda u mene, napravila je totalno frku. Kako ona njemu može da pravi frku ako on nije imao emocije prema meni? - upitala je Aneli.

- To je laž, apsolutno - rekla je Anita.

- Ja smatram da je ovde Anita folirant, a ne Luka. Njene reakcije koje mu sada pravi, to nikad nije imao sa mnom. Oboje su mi krivi - rekla je Aneli.

- Ja ne želim da gledam devojku prema kojoj imam emocije s nekim drugim. Ja mislim da niko nikada nije ušao fejk u odnos samo mislim da se Anđelo nije istinski zaljubio. Ja sam Aniti rekao da se meni stvarno sviđala Aneli i da sam imao emocije - rekao je Luka.

- Ja mislim da je veće muvanje bilo između Maje i Luke nego između Aneli i Luke na početku. Luka je danas odlično pripremio teren da ode na Anitin ljubavni klip da bi on mogao da gleda klip sa Aneli - rekao je Bora.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Filip Đukić doživeo je nervni slom jer su ga takmičari "Elite" ubeđivali da on i dalje ima emocije prema Teodori Delić.

- Ja mislim da fluid Teodore i Filipa i dalje postoji, samo je Đukić kao što smo znali c*va - rekao je Luks.

- Šta si bio kad je Terza skočio na tebe? Ako si ti moj drugari i ja kažem da ništa ne osećam prema njoj, a ti kažeš da sam c*va. Slušate samo pitanja, a on zna da se ona meni ne sviđa - besneo je Filip.

- On nije zaštitio Teodoru, a nismo ni mi. Maju isto nije zaštitio. Ne možeš ti meni da prebacuješ Terzu kad smo se mi izvređali i iskreno pomirili - dodao je Luks.

- Oni hoće da kažu da ako si rekao da ništa ne osećaš, zbog čega si joj onda prilazio? - pitao je Bora.

- Ja sam rekao, a na njoj je bilo da li to hoće da prihvati ili neće. Za šta da stanem kad ne osećam ništa prema njoj u ljubavnom smislu? Kad sam ja rekao da sam zaljubljen? - pričao je Đukić.

- Čim je on nju vodio u krevet više puta, a nije imao s*ks to je onda emocija - rekao je Lepi Mića.

- Samo u rijalitiju ima da me ubeđuju da imam emocije. Vi mene ubeđujete da ja sad imam emocije i da je ona meni tiha patnja - rekao je Filip.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi dala svoj sud o Luki Vujoviću i Aniti Stanojlović.

- Ja nisam u životu videla da čovek gleda nekoga, kao što Luka u kazinu gleda Aneli. Stvarno to mislim, on nikad neće preboleti Aneli. Takođe mi se ne sviđa što Aneli ubacuje sebe u ovu priču - rekla je Sofija.

- Sofija je rekla isto što sam ja rekla Luki, a on se n*drkao na mene - rekla je Matora.

- Mina, da li ste ti i Terza planirali dete? - upitao je Milan.

- Naravno da ne - rekao je Terza.

- Ja sam smišljala imena za sebe, ne sa njim - rekla je Mina.

- Ja ne bih dozvolila da mi Terza spominje bivšu, jer ako je izašao iz tog odnosa šta onda ima da mi je spominje? Luka meša Anđela, a ne ona - rekla je Sofija.

- On hoće da ulazi sa mnom u priču, ali ja neću - rekao je Anđelo.

- Sve maske su pale parovima, video sam danas da je Aniti danas malo falilo da zaplače zbog klipa sa Anđelom. Ona je pokazala da nije ravnodušna, a Luka mi je fascinatan koji se buni što nije pušten klip 3h s njim i Aneli - rekao je Uroš.

Luka Vujović i Anita Stanojlović zaratili su tokom reklama zbog njegovih reakcija na Aneli Ahmić, kada je on priznao da ga je Anita ometala dok je imao svoj nalet kreativnosti.

- Meni nije problem vaš klip jer ne vidim emociju, ne mislim da je voliš samo tvoje reakcije su totalno nepotrebne - rekla je Anita.

- Problem je što sam ja pisala pesmu? - upitao je Luka.

- Zato što si me ometala - rekao je Luka.

Za vreme reklama u Beloj kući došlo je do žestoke svađe između Maje Marinković i Asmina Durdžića tokom koje su pale jako teške reči.

- Kome ti pretiš? Ukanalio si se za života, da li misliš sa mnom da možeš da budeš?

- Mene Bog spasio od tebe. Ja da uđem u veći pakao nego što sam izašao, da li si normalna? Hoće da te vređam? Nemoj da me komentarišeš i gledaš, odj*bi mi iz života. Da, ja bih tebe bolje j*ba nego Filip i ovde nemam s*ks jer j*bem previše grubo. Imaj m*da pa probaj - govorio je Asmin.

- Ti sa mnom ne bi mogao da budeš za tri života. Posle Stanija Dobrojević koja je mega riba i nivo ti si spao na Miljanu Kulić - rekla je Maja.

- Ti si j*bačica od Čorba i frajera koji po 20 godina ne briju k*rac. Ti si zlo, nemaš karakter i obraz - dodao je on.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestokog sukoba između Bore Santane i Borislava Terzića Terze.

- Ti si cirkus i zabavljaš ljude - rekao je Terza.

- Ti si pijandura - dodao je Bora.

- Pa ja volim alkohol - priznao je Terza.

- Rekao si da Sofija nema harizmu i da bez Milice nemaju priču. Rekao si da ovakva devojka ne može da ide u kuću domaćinsku gde se cepaju drva - govorio je Milan Milošević.

- Tebi treba devojka da ti sprema, a ne ti njoj. To nije tvoj stil i znam ko je tvoj otac i da on to ne bi podržao. To je urbana devojka, kao i Mina i ne znam kako je mogla da bude sa tobom - rekao je Santana.

- Sa kim si ti bio osim sa Milicom Veličković? Odrkukao si majku jednog deteta - dodao je Terza.

- Nikad grupnjak nije bio. Ja mogu da kažem da je ona bila naša devojka kao drugarica, a ti razmišljaj kako hoćeš. Neka se Milica oglasi - rekao je Bora.

- Ti se plašiš da se Milica oglasi i da će da priča šta si radio Milici Kemez. Za koju devojku si ovde pitao kad si došao na svadbu? - pitao je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi se sučio sa Borom Santanom.

- Ja sam jutros rekao šta mislim, ali ja protiv Bore nemam apsolutno ništa. Ja prvi put čujem da je meni Bora opsovao majku, a ja nisam ovde nijednom muškarcu rekao da p*ši k*rac ili nešto. Meni kad bi to rekao neki muškarac u lice, ne bi mogao da prođe bez fizičkog kontakta - rekao je Asmin.

- On sada ćuti Asminu, a meni ne sme apsolutno ništa da kaže. Mangupe, meni možeš da p*pušiš k*rac a njemu ne smeš ništa da kažeš apsolutno - rekao je Terza.

- Rekao si da ja želim da budem u prvom planu, a to nije istina. Imao sam osećaj da si na mene ljubomoran, rekao sam ti u radiju sve što sam hteo da ti kažem. Ja nikad nisam bio lažan u drugarstvu, a sa ženama je moguće da sam bio. Ja sam Uroša i Anastasiju napadao zbog tebe, a nakon tri dana ti se grliš sa Urošem - rekao je Asmin.

- Samo spavajte po garniturima, pa ćeš videti u julu - rekao je Terza.

- Ljudi su ti pisali naslove Bora i Milica samo da bi se ulazilo u tekstove - rekao je Bora.

- Boro, ti meni možeš da kažeš ako misliš da nešto imam protiv tebe. Ja nikad nisam rekao muškarcu u lice nešto ružno, a meni ko kaže onda krećem u napad fizički - rekao je Asmin.

- Ti si jedini učesnik koji je povezan s ljudima koji su gejevi, prosto je nemoguće da su u svim sezonama povezani svi sa tobom - rekao je Terza.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Dragana Stojančević razvezala je jezik kao nikad do sad i brutalno je urnisala Boru Santanu.

- Sve što imamo rešićemo na sudu, a on je ovih dana počeo da se obraća Jovani kao da se plaši tužbi. On je svašta rekao, da smo mi u sekti, da je Jovanina pokojna majka lezbijka. Ja njega stvarno mrzim. Ja njega nisam uvredila, mrzim da je loše čovek, sujetan je na prve teme i drugarstva, sujetan je na ljubavne odnose. On kaže da sam ja zavila porodicu u crno. Ne vidim da me neko ponižava u odnosu, a njega to boli jer je ljubomoran ovde na svaku uspešnu vezu - govorila je Dragana.

- Drago mi je da smo probudili emociju i da može da kaže da mrzi. Ona je meni spovala mrtvu majku, ja sam njenu i to je to. Bože, spasi me ovih demona i demonizovanih ljudi. Bože, hvala ti što si mi otvorio oči. Neka mi iseku ovo da je rekla da me mrzi. Ja nikoga nisam mrzeo - rekla je Bora.

- Ti si Asminu sinoć aludirao na veru, a on je trebalo da te otera u k*rac. Uvlačiš mu se u d*pe, a ne možeš očima da ga gledaš. Ti komentarišeš njega po celoj kući, kao i mene i Ivana Marinkovića. Ti si jedna p*ka. Okuražio si se na Terzu samo jer te on ne vređa, a nema šta mu nisi rekao. Stanite iza onoga što kažete. Rekao je juče da je on prodao porodicu. Što si uzeo čoveku patike? Ne uzmaš poklone ako misliš da je loš čovek, ne ideđ na rođendane i na slavlja- Ako misliš da je loš čovek zaobilaziš, kao što mi zaobilazimo tebe - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o klimavom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Teodora, vidimo sve između tebe i Filipa. Rekla si da si napolju da nikad ne bi trpela Bebicu - rekao je Milan.

- Stojim iza svega što sam rekla sinoć. Nenad u ovim situacijama malo zaboravlja neke stvari, a ja pravo idem kod mojih. U Kotež više ne idem nikad i od trenutka kada sam čula da je njegova mama vređala moju majku i otkad je njegov otac govoriš sve ono za mene, naravno da više ne idem. Neću da ih vidim očima, stojim iza svih svojih reči - rekla je Teodora.

- Rekla si sinoć da nisi srećna ni ti pored njega, a ni on pored tebe - rekao je Milan.

- Ja sam rekla da su svi ljudi saglasni zato što ja sa Nenadom nisam srećna i onda misle da sam srećna sa Filipom. Naravno da će svako komentarisati na isti način. Ja ne mogu da budem srećna i da pričam s nekim kad me Nenad iznervira. Ima i lepih trenutaka ali više je ružnih - rekla je Teodora.

- Da li vidiš persepktivu u vašem odnosu? - upitao je Milan.

- U ovom trenutku ne vidim. Pritom što su obe porodice protiv nas i mislim da je to jedan nezdrav odnos - rekla je Teodora.

- On je pobeleo kada si rekla da ideš kod tvojih. Da li misliš da on misli da će tvoji roditelji uticati na tebe? - upitao je Milan.

- Ne znam zašto mu je to bilo čudno, izgleda da se plaši - rekla je Teodora.

- Ja sam se naljutio jer su drugi pre mene saznali, a to nikad nije bila priča - rekao je Bebica.

- Meni moji mnogo nedostaju, istina je da sam se svojoj porodici manje posvetila. Mislim da sam se zbog našeg odnosa njima manje posvetila - rekla je Teodora.

- Šta znači kad tvoj otac kaže da se razboleo zbog tebe? - upitao je Milan.

- Zato što mu je katastrofa ovo što gleda, to su stvari koje su meni užasne. To su mi stvari koje su mi traumatične i koje su mi užas, zato razmišljam kako ovo da završim kad izađem - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi progovorio o Teodori Delić.

- Ona non stop priča da hoće da prekine i shvatio sam da ona traži razlog da raskine sa mnom - rekao je Bebica.

- Teodora je ista kao on - rekao je Janjuš.

- Ja nisam rekla da idem ka raskidu, već sam rekla da ovaj odnos nema perspektivu - rekla je Teodora.

- Ja trebam da sedim i budem normalan dok ti sediš s Filipom, nemoj da me upoređuješ s drugim ljudima. Ukoliko napolju vide da se ti smeješ i cerekaš normalno je da će svi da te spajaju - rekao je Bebica.

- Tebi je trebalo da bude normalno da ću da idem kod svojih. Foliraš se da si saznao od Terze, ja sam ti rekla to u Pabu. Ti si se usr*o da me majka ne okrene, a ja idem kod roditelja i trebaš da budeš srećan - rekla je Teodora.

Mina Vrbaški komentarisala je odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Mislim da Bebica pokušava da je zaplaši, a ova njena reakcija večeras je prvi put iskrena i surova i ne plaši se da kaže da će da se odvoji od njega ako im odnos bude ovakav. Oni odnos jesu gradili, ali je tiksičan, pa ni roditelji nisu za to - komentarisala je Mina.

- Mene to ne zanima, a ni nju ne zanima - dodao je Bebica.

- Mene zanima - rekla je Teodora.

- Onda smo završili - poručio je Bebica.

- Ti pričaš da tebe boli k*rac za tvoje roditelje, a mene za moje ne boli. Meni je bitno mišljenje moja majke - govorila je Delićeva.

- Teodora ima patnju za nečim dobrim i samo se boji da on nekome ne naudi i da ne ode odavde jer će imati osećaj krivice. Ona bi prvi put ovde mogla da diše i mogla bi da vidi sebi šta je dozvolila - pričala je Mina.

- Ti si blam i izgledaš kao da si ljubomoran jer me zanima mišljenje moje majke - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi progovorio o Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić.

- Mi svaku noć ovde pričamo već četiri meseca istu priču. Nikakav nema pomak, ništa nije bilo ni prošle godine bolje. Pošto vi pokušavate da joj pomognete, evo draga gospodo vi joj pomozite. Govore za njega da je psihopata, da je ovo i da je ono. Slažem se, ali šta radi devojka toliko dugo s njim? Može da zove policiju i kraj, može apsolutno sve - rekao je Janjuš.

- Janjuše, šta bi ti uradio da neko zabrani tvojoj ćerki da viđa roditelje? - upitao je Milan.

- Zvao bih moje drugove i poveli bi ga na Košutnjak, a onda bih mu prstić po prstić čupao. Zamisli da mi ćerka kaže da joj je neko zabranio da se vidi sa mnom, pa slomio bih ga - rekao je Janjuš.

- Mi vidimo da Teodora drugačije odgovara na pitanja i drugačije se ponaša. Ti si pre neki dan plakala na klipovima zbog Filipa, a ne zbog Bebice - rekao je Dača.

- On je sad krivio Teodoru jer Kačavenda govori šta govori, a ona je vezana za Filipa dok je Bebica gleda kao psihopata - rekla je Hana.

- Ono jutro kad je Bebica ušao u Odabrane, mi smo se svi plašili da li da spavamo zbog njega - rekla je Kačavenda.

Miki Dudić pričao je o svom odnosu sa Milenom Kačavendom i burnim svađama koje imaju.

- Shvatili smo da nam ovo vezivanje ne prija. Želeo sam da se dogovaramo u ovom zadatku, a ona je sve radila na svoju ruku. Ona mene kao da je ugnjetavala, to je psihološko silovanje i atak na mozak. Ja sam shvatio da treba sa pustim loptu da bi zadatak bolje prošao. Mi slabo komuniciramo, mnogo sam je više poštovao, a ove šale su iz mene izletele i nisam imao nikakve namere da je uvredim već sam bio spontano duhovit - pričao je Miki.

- Zadatak je krenuo okej i dogovarali smo se. On je govorio da je sve podredio meni, a to su bili samo garderober i šminka. On živaca nema, ekstremno je nervozan. Ja sam pokazala da umem da balansiram. Ja nisam reagovala burno, ali sam mu napomenula da mi se ne sviđa taj način komunikacije. Ja ustajem na prvi tekst muzike, stavljam kafu, obavljam potrebe i pazim da svi sve stignu. Ja bih isto zamerila da sam vezana i sa Đukićem jer nemamo takav odnos. Stalno je pitencirao da mi je sve podredio. Tenzija je obostrana. On nema radne navike i da ga pitaš po ceo dan mi se kerebečio u krevetu - govorila je Milena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o Mikiju Dudiću.

- Šta god da se desilo između mene i Mikija, moj brat se ne pita. Poenta je što takve sprdnje sa mnom nema iz poštovanja - rekla je Milena.

- Žena nema s kim nije bila i s kim se nije vaćarila, užas - rekao je Anđelo.

- Kačavenda sa svakim prijateljem kog je imala, imala je neki prisan odnos. Janjuš govori njoj ono što upravo misli, ali ona pokušava sve da okrene na šalu. Vidi se da Janjuš - rekla je Jakšićka.

Maja Marinković došla je na krevet kod Marka Janjuševića Janjuša i iskoristila priliku da popriča s njim, a potom su pali i vreli zagrljaji.

- Je l' sam u pravu za ono što sam ti rekla? - upitala je Maja.

- Tako si mi govorila i ranije - rekao je Janjuš.

- Je l' tako ili nije? - upitala je Maja.

- Neću ja tebe zaj*bati - rekao je Janjuš.

- Nismo mi u vezi - rekla je Maja.

- Hoćeš li reći ikada u životu? - upitao je Janjuš.

- Nikada u životu, sve i da se posvađamo - rekla je Maja.

Nenad Macanović Bebica ponovo je počeo da turira mozak Teodori Delić koja je ovog jutra imala velike bolove zbog zuba i nije bila raspoložena za svađu s njim, ali on je nije ostavljao na miru.

- Ne mogu da sedim više za ovim stolom - rekla je Teodora.

- Dobro, ajde idi spavaj. Nema veze, ajde, neću da pričam i to je to - rekao je Bebica.

- Nema ni potrebe - rekla je Teodora.

- Već sam ti rekao i sve znaš, mene osećaj ne vara nikad - rekao je Bebica.

- Onda me ostavi - rekla je Teodora.

- Važi, nemaš osećaj. Ovo ti je osećaj - rekao je Bebica i pokazao na Filipa.

- Blamiraš se - rekla je Teodora.

- Meni ništa ne treba iz prodavnice, baš me briga. Ja nisam mentol - rekao je Bebica.

