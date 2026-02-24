Njoj se niko ne nada! Velika zvezda stiže u Elitu, spremna da napravi haos u Šimanovcima

Spremite se za nezaboravnu žurku.
I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.
Naime, popularna pevačica stiže u Elitu gde će takmičarima zaopevati svoje hitove, a nema sumnje da će se svi oduševiti kada u Elitu budu ugledali ni manje ni više nego fantastičnu Katarinu Živković.
Nema sumnje da će Kaća svojim hitovima podići Šimanovce na noge, a pre nje atmosferu na imanju Elite će zagrejati fantastični DJ Deni.
