Njoj se niko ne nada! Velika zvezda stiže u Elitu, spremna da napravi haos u Šimanovcima

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Spremite se za nezaboravnu žurku.

I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Naime, popularna pevačica stiže u Elitu gde će takmičarima zaopevati svoje hitove, a nema sumnje da će se svi oduševiti kada u Elitu budu ugledali ni manje ni više nego fantastičnu Katarinu Živković.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Nema sumnje da će Kaća svojim hitovima podići Šimanovce na noge, a pre nje atmosferu na imanju Elite će zagrejati fantastični DJ Deni.

Foto: ustupljena fotografija/privatna arhiva

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Katarina Zivkovic

#elita vesti

#elita zurka

#pevačica

