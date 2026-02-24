AKTUELNO

Meridian i Moj kiosk u vašem gradu – potražite najbližu lokaciju i uplatite brzo, sigurno i lako!

Potraži najbližu lokaciju

Kada želiš pouzdanu, brzu i jednostavnu uplatu depozita, praktično rešenje je nadohvat ruke.

Uplata gotovine na Meridianbet nalog dostupna je na velikom broju Moj Kiosk lokacija širom Srbije.

Zahvaljujući razvijenoj mreži prodajnih mesta, Moj Kiosk pokriva gotovo svaki grad u zemlji, pa je uplata depozita laka i dostupna bez obzira na to gde se nalaziš.

Nema potrebe za bankom, karticama ili dodatnim
procedurama – sve se završava brzo i jednostavno, uz uplatu gotovine.

Proces je maksimalno pojednostavljen:

– poseta najbližem Moj Kiosku

– uplata željenog iznosa na Meridian nalog

– sredstva su odmah dostupna za korišćenje

Bez provizije i bez skrivenih troškova, uz visok nivo sigurnosti i pouzdanosti.

Ova opcija omogućava korisnicima potpunu fleksibilnost i kontrolu nad uplatama, uz brzinu i praktičnost koje su danas najvažnije.

Spisak svih lokacija pogledajte OVDE, a ako nemate nalog – registrujte se sada, verifikujte i preuzmite sjajan bonus dobrodošlice od 26.000 dinara.

