AKTUELNO

Domaći

TRESE SE BELA KUĆA! Maja i Aneli se čašćavaju GNUSNIM UVREDAMA, Asmin uleteo u sukob, OBEZBEĐENJE NA NOGAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos neviđenih razmera.

Nakon što je voditeljka Ana Radulović napustila Belu kuću, Maja Marinković nastavila je sa prozivkama na račun Aneli Ahmić. Na Majinu stranu stao je Uroš Stanić što je dodatno produbilo sukob.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jedna nesrećna žena, ja sam srećna i voljena a ti nikad nećeš biti voljena, nego reklama za kondom - rekla je Aneli.

- Ti si iskompleksirana, pogledaj na šta ličiš nakazo božija, sa tom prljavom kosom, znaš na šta joj liči jastučnica. I Asmin je rekao da mu je žena priljava - rekla je Maja.

- Tebe tata vaspitao da ideš da se j*beš, majka te ostavila, sutlijašice jedna - navela je Aneli.

- J*bem ja tebi tvoju vračaru - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je Asmin Durdžić potpuno pobesneo i počeo da brani Aneli i urniše Maju i Uroša.

- Šta je ko tebe dira, vidi na šta ličiš, j*bao tebe tvoj otac - vikala je Maja.

- K*rvetino smrdljiva u Budvi se j*beš za pare - vikao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ljubavni MNOGOUGAO! Aneli, Janjuš, Asmin, Anđelo i Maja pomešani u nedelji ljubavi, svi zbunjeni kako su devojke birale! (Video)

Zadruga

IMAĆEMO S*KS SVAKI DAN! Anita i Luka urlaju kao bez duše na pomen toga da prestanu sa odnosima, Pržulj zakucao: Mama, nemoj da šamaraš, samo se... (VI

Domaći

OVAKVA DRAMA SE NE PAMTI! Anita ne staje, Luka ne može da je obuzda, na pomen Anelinog imena URLIČE IZ SVEG GLASA! (VIDEO)

Domaći

Ti si tolika prostačina! Zorica ogorčena na Desingericu, on joj odbrusio: Neko je sišao sa planine!

Domaći

Ti si nevaspitan, nisi dobio ni kesu makarona! Zorica GORI OD BESA zbog Desingerice, urla iz petnih žila!

Zadruga

Ne prestaju: Terza i Aneli se čašćavaju uvredama, ori se Bela kuća (VIDEO)