TRESE SE BELA KUĆA! Maja i Aneli se čašćavaju GNUSNIM UVREDAMA, Asmin uleteo u sukob, OBEZBEĐENJE NA NOGAMA! (VIDEO)

Haos neviđenih razmera.

Nakon što je voditeljka Ana Radulović napustila Belu kuću, Maja Marinković nastavila je sa prozivkama na račun Aneli Ahmić. Na Majinu stranu stao je Uroš Stanić što je dodatno produbilo sukob.

- Ti si jedna nesrećna žena, ja sam srećna i voljena a ti nikad nećeš biti voljena, nego reklama za kondom - rekla je Aneli.

- Ti si iskompleksirana, pogledaj na šta ličiš nakazo božija, sa tom prljavom kosom, znaš na šta joj liči jastučnica. I Asmin je rekao da mu je žena priljava - rekla je Maja.

- Tebe tata vaspitao da ideš da se j*beš, majka te ostavila, sutlijašice jedna - navela je Aneli.

- J*bem ja tebi tvoju vračaru - rekla je Maja.

Potom je Asmin Durdžić potpuno pobesneo i počeo da brani Aneli i urniše Maju i Uroša.

- Šta je ko tebe dira, vidi na šta ličiš, j*bao tebe tvoj otac - vikala je Maja.

- K*rvetino smrdljiva u Budvi se j*beš za pare - vikao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.